TİGEM 2 bin ton buğdayı ihaleye açtı

TİGEM Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün 2025 yılı istihsali 2 bin 42 ton mahsul buğdayı partiler halinde satılacak.

Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 10:49
  • TİGEM, 2025 yılı istihsali 2 bin 42 ton buğdayın satışı için ihale açtı.
  • Buğday partiler halinde satılacak ve ihale, 19 Kasım'da Lüleburgaz Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilecek.
  • İhaleye ait şartname, TİGEM ve Türkgeldi Tarım İşletme Müdürlüğü'nde görülebilir.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 2025 yılı istihsali 2 bin 42 ton buğday satmak üzere ihale açtı.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre TİGEM Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün 2025 yılı istihsali 2 bin 42 ton mahsul buğdayın partiler halinde satılacağı duyuruldu.

İhaleye ait şartname, TİGEM ve Türkgeldi Tarım İşletme Müdürlüğünde görülebilecek.

İHALE TARİHİ: 19 KASIM

İhale, açık artırma usulüyle 19 Kasım saat 14.00'te Lüleburgaz Ticaret Borsası'nda yapılacak.

