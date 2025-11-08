TİGEM 2 bin ton buğdayı ihaleye açtı

- TİGEM, 2025 yılı istihsali 2 bin 42 ton buğdayın satışı için ihale açtı.
- Buğday partiler halinde satılacak ve ihale, 19 Kasım'da Lüleburgaz Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilecek.
- İhaleye ait şartname, TİGEM ve Türkgeldi Tarım İşletme Müdürlüğü'nde görülebilir.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 2025 yılı istihsali 2 bin 42 ton buğday satmak üzere ihale açtı.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre TİGEM Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün 2025 yılı istihsali 2 bin 42 ton mahsul buğdayın partiler halinde satılacağı duyuruldu.
İhaleye ait şartname, TİGEM ve Türkgeldi Tarım İşletme Müdürlüğünde görülebilecek.
İHALE TARİHİ: 19 KASIM
İhale, açık artırma usulüyle 19 Kasım saat 14.00'te Lüleburgaz Ticaret Borsası'nda yapılacak.