TKBB ve Birleşik Krallık İhracatın Finansmanı Kuruluşu arasında anlaşma

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iki gün sürecek ekonomi zirvesi için Londra'da bulunuyor.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu ve Birleşik Krallık İhracatın Finansmanı Kuruluşu (UK Export Finance) tarafından düzenlenen İslami Finans Zirvesi kapsamında, önemli iş birliklerine fırsat doğdu.

Bunlardan biri olarak TKBB ve UK Export Finance arasında mutabakat zaptı (MoU) imzalandı.

Türkiye ve İngiltere arasında dış ticaret ve ihracat finansmanını güçlendirmek, aktif diyalog ve etkileşimi sürdürmek amacıyla iş birliği protokolü yapıldı.

KARŞILIKLI TEKNİK DESTEK SAĞLANACAK

İmzalanan MoU kapsamında, katılım finans sektöründe karşılıklı teknik destek sağlanması, paydaşlar arasında iş birliği fırsatlarının teşvik edilmesi amacıyla iletişimin sürdürülmesi ve ortak projelere katılım sağlanması hedefleniyor.

Zirve kapsamında değerlendirmelerde bulunan TKBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, TKBB ile İngiltere'deki paydaşlarıyla İslami finans konusunda karşılıklı görüş alışverişleri yaptıklarını ve bunun iki ülke için de faydalı olacağına inandıklarını söyledi.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI BANKALARIN PAYI ARTIRILACAK

Yurt içi ve yurt dışında bu tür faaliyetlere devam edeceklerini belirten Akben, "Türkiye'de katılım finans sektörünün bankacılıktaki payı yüzde 8 seviyesinde. İlk olarak, bu oranın yüzde 15 seviyesine gelmesini hedefliyoruz." dedi.

"LONDRA FİNANS MERKEZİ"

Akben, Londra'nın finans merkezi olduğuna dikkati çekerek, "İstanbul'da bir finans merkezi kuruldu, onun çalışmaları da tamamlandı. Şimdi burada karşılıklı iş birliğini önemsiyoruz. MoU'nun, iki ülke arasında ticaretin ve ihracatın finansmanı, eğitim, uluslararası düzeydeki standartlara uyum gibi konularda derinleşme sağlayacağına inanıyoruz. İslami finansın da bu anlamda Türkiye'de daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"İSLAMİ FİNANSIN DÜNYADAKİ PAYI YÜZDE 1"

Dünyada şu anda İslami finansın payının yüzde 1 ile oldukça düşük seviyede olduğunu anımsatan Akben, sözlerini şöyle tamamladı: