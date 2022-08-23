TMO duyurdu: Mısır hasadı lokal olarak başladı

TMO, mısır hasadının ağustos ayının ilk yarısında lokal olarak başladığını, mısır üretiminin geçen yıla göre yüzde 3,7 artışla 7 milyon ton seviyesinde tahmin edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ton başına 5 bin 700 TL olarak alım fiyatını açıkladığı mısırda hasat başladı.

Açıklama Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) geldi.

DHA'nın haberine göre TMO'dan yapılan yazılı açıklamada; mısır hasadının lokal olarak başladığı ve mısır üretiminde geçen yıla göre yüzde 3,7 artışla 7 milyon ton hasat tahmin edildiği belirtildi.

"30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak"

Üreticilerin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca verilen mazot, gübre ve fark ödemesi desteklerini ayrıca almaya devam edecekleri belirtilen açıklamada, 2022 yılında TMO tarafından mısır alımlarında izlenecek politikalara ilişkin, "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktır.

TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım, mısır alımlarında da devam edecektir. Randevular internet üzerinden 'www.tmo.gov.tr' veya 'randevu.tmo.gov.tr' adreslerinden alınabileceği gibi TMO iş yerlerinden bizzat müracaat edilerek alınabilecektir" denildi.

"Alım noktalarımızda herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için..."

TMO iş yerlerinde, pazar günleri hariç haftanın 6 günü alım yapılacağı belirtilerek, "TMO'ya mısır teslim edecek üreticilerimizin, alım noktalarımızda herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için; Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bilgilerini güncellemeleri, randevularını mutlaka almaları, ürünlerini randevu alınan günde getirmeleri, anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri, lisanslı depolara ürün teslim edecek üreticilerin bankadan elektronik ürün senedi (ELÜS) işlem emrine izin veren yatırım hesabı açmaları ve en yakın Türkiye Ürün ihtisas Borsası (TÜRİB) acentelerine başvurarak (kimlik belgesi, yatırım hesabı ve ikamet adresi bilgileri ile birlikte) TÜRİB'e üye olmaları, ürünün, iş yerlerimize ürün sahibi veya vekalet verdiği kişi tarafından getirilmesi gerekmektedir" denildi.

Üreticilerin, TMO işlemleri ile ilgili her türlü bilgiyi TMO internet sitesinden, TMO iş yerlerinden ve 'Alo Ürün Hattı'ndan alabilecekleri belirtildi.