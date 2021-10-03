TMO tarafından 900 bin ton hububat satışa açıldı

TMO tarafından 900 bin ton hububat satışa açıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bakanı Pakdemirli, TMO tarafından 900 bin ton hububatın satışa açıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hububat ve yem piyasalarının regülasyonu amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından bu ay 900 bin ton hububatın satışa açıldığını bildirdi.

"HUBUBAT VE YEP PİYASASINI REGÜLASYON AMACIYLA"

Tarım ve Orman Bakanı Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hububat ve yem piyasalarının regülasyonu amacıyla TMO tarafından 900 bin ton hububat satışa açılmıştır. " dedi.

SATIŞLARDA ÖNCELİK HAYVANCILIK YAPAN ÜRETİCİ VE YETİŞTİRİCİLERİ

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Hububat ve yem piyasalarının regülasyonu amacıyla TMO tarafından ekim ayında 900 bin ton hububat satışa açılmıştır. Satışlarda öncelik hayvancılık yapan üretici ve yetiştiricilerimize verilecektir. Hayırlı olsun."