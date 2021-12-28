TOBB'dan bankalara kredi çağrısı

TOBB, bankaların son günlerde kredi faizlerini artırdıklarını belirterek, reel sektör fedakarlık ederken, mali sektörün kâr etmesinin sağlıklı bir paylaşım olmadığına değindi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleşen Müşterek Konsey Toplantısı'nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankalara hitap etti.

"TÜRK LİRASI'NIN DEĞERLENMESİNİ OLUMLU BULDUK"

Hisarcıklıoğlu, son dönemde Türk Lirası'nda yaşanan olağan dışı değer kaybının büyük ölçüde geri alınmış olmasını olumlu bulduklarını ve piyasalarda istikrarın teminine yönelik her adımı desteklediklerini vurgulayarak, "Yüksek faiz yükünden kurtulmanın yanı sıra mali piyasalarda istikrar ve öngörülebilirlik sağlanmasının, ekonominin büyüme sürecine büyük destek olacağına inanıyoruz. Ayrıca kamuda bekleyen özel sektör alacaklarının ödenmesine yönelik olumlu ve somut adımlar başladığını da memnuniyetle takip ediyoruz." diye konuştu.

"BANKALAR ARTIK DAHA VİCDANLI DAVRANMALI"

Tüm bu gelişmelerin, reel sektördeki moralleri yükselttiğini, çalışma şevklerini artırdığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"BANKALAR SON GÜNLERDE KREDİ FAİZLERİNİ OLAĞANÜSTÜ ARTIRDI"

"Elbette bazı konularda da sıkıntılar sürüyor. Özellikle bankalarımızın, Merkez Bankası'ndan fonlama maliyetleri yüzde 14'e düşmesine rağmen son günlerde kredi faizlerini olağanüstü şekilde artırdıklarını görüyoruz. Bazı bankaların yüzde 25-30'lar seviyesinde, hatta kredili mevduat hesaplarına 35 civarında kredi faizleri uyguladıklarını duyuyoruz. Ülkemiz ekonomisini büyütecek, üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı artıracaksak, hepimiz elimizi taşın altına koymalı ve fedakarlık yapmalıyız.

"BANKALAR ARTIK DAHA VİCDANLI DAVRANMALI"

Feda reel sektörde, kâr mali sektörde şeklinde bir paylaşım olamaz. Bankalarımızın artık daha vicdanlı davranmasını bekliyoruz."





"FİNANSMAN MALİYETİ KALICI BİR ŞEKİLDE DÜŞÜRÜLEBİLİR"

Güçlü büyümeyi sürdürebilmek için kredi faizlerinde ve enflasyonda düşüş, döviz kurlarında istikrar sağlanması gerektiğini ve geçmişte olduğu gibi bunun yine başarılabileceğini düşündüğünü dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Piyasalarda istikrarın teminiyle birlikte finansman maliyetlerinin de kalıcı bir şekilde düşürülebileceğini öngörüyoruz. Sizin, iş dünyasını, ticareti ve ihracatı destekleyici politikalarınızın önemine inanıyoruz. Sizinle birlikte ilk defa, küresel ticaretten aldığımız pay yüzde 1'in üzerine çıktı." dedi.