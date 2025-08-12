Toplu sözleşmede hükümetin ilk zam teklifi saat 14.00'te

Toplu sözleşme ile 2026-2027 yıllarındaki memur ve memur emeklilerinin zam oranları ile sosyal şartları belli olacak.

Bu süreçteki hükümetin ilk zam teklifinin ne zaman verileceği açıklandı.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmesinde hükümetin ilk zam teklifinin saat 14.00'te yapılacağı duyuruldu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın da bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bahçesinde, saat 10.30'da toplu sözleşme sürecine ilişkin olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulunması bekleniyor.

MEMURLARIN 8. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TALEBİ

Toplu sözleşmede memurları temsil eden Memur-Sen'in 2026-2027 yıllarını kapsayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme teklifi şöyle oldu:

2026 İÇİN TOPLAM YÜZDE 88 ARTIŞ

2026 için 6’şar aylık dönemler itibariyle;

10 bin TL (Taban aylığı)+ yüzde 10 (Refah payı) + yüzde 25 + yüzde 20 olmak üzere toplamda yüzde 88 artış.

2027 İÇİN TOPLAM YÜZDE 46 ARTIŞ

2027 için 6’şar aylık dönemler itibariyle;

7 bin 500 TL (Taban aylığı) + yüzde 20 + yüzde 15 olmak üzere toplamda yüzde 46 artış.