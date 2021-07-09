Euro
10.3013
-0.14%
Dolar
8.7031
0.12%
Altın
502.79
-0.25%
Borsa
1.373
0%
Bitcoin
286.989
-0.79%
EXEN Coin
27.50
5.04%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    TPAO, Akdeniz'de üç alanda petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu

    Türkiye Petrolleri AO'nin Akdeniz'de Türk karasuları içinde pafta ile belirli üç alanda petrol arama ruhsatı için başvuruda bulunduğu bildirildi.
    • REUTERS
    • 09.07.2021 - 09:04
    • Güncelleme : 09.07.2021 - 09:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TPAO, Akdeniz'de üç alanda petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye Petrolleri AO'nun (TPAO), Akdeniz'de Türk karasuları içinde pafta ile belirli üç alanda petrol arama ruhsatı için başvuruda bulunduğu alanlar Mersin ili Silifke ilçesi açıklarında, ancak Mersin körfezi içinde yer alıyor.

    PETROL ARAMA BAŞVURUSU MAPEG'E YAPILDI

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan duyurusuna göre MAPEG'e yapılan petrol arama ruhsatı başvurusunda, arama alanlarının; P32-cl, P32-a3 ve P32-d paftalarda yer aldığı belirtildi.

    TPAO, Akdeniz de üç alanda petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir