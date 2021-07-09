TPAO, Akdeniz'de üç alanda petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu

TPAO, Akdeniz'de üç alanda petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu

Türkiye Petrolleri AO'nin Akdeniz'de Türk karasuları içinde pafta ile belirli üç alanda petrol arama ruhsatı için başvuruda bulunduğu bildirildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye Petrolleri AO'nun (TPAO), Akdeniz'de Türk karasuları içinde pafta ile belirli üç alanda petrol arama ruhsatı için başvuruda bulunduğu alanlar Mersin ili Silifke ilçesi açıklarında, ancak Mersin körfezi içinde yer alıyor.

PETROL ARAMA BAŞVURUSU MAPEG'E YAPILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan duyurusuna göre MAPEG'e yapılan petrol arama ruhsatı başvurusunda, arama alanlarının; P32-cl, P32-a3 ve P32-d paftalarda yer aldığı belirtildi.