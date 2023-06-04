TPAO, iki sahasında kamulaştırma kararı aldı Kırklareli ve Tekirdağ'daki sahalarda, petrol işletme ruhsat sahasında açılan kuyularda lokasyon sahası ve yolu için kamulaştırma yapılacak.

AA Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) kamulaştırma kararı geldi. TPAO'nın Kırklareli ve Tekirdağ'daki iki sahasına ilişkin kamulaştırma kararı alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün, istimlake müteallik kararı ilan edildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan karara göre, TPAO'ya ait Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki petrol işletme ruhsat sahasında açılan kuyularda lokasyon sahası ve yolu için gerekli kamulaştırmalar yapılabilecek. 29 bin metrekarelik parsel kamulaştırılacak Anılan bölgelerde lokasyon sahası ve yolu için yaklaşık 29 bin metrekarelik parselin kamulaştırılmasına karar verildi.