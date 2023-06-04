TPAO, iki sahasında kamulaştırma kararı aldı
AA

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) kamulaştırma kararı geldi.

TPAO'nın Kırklareli ve Tekirdağ'daki iki sahasına ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve İşleri Genel Müdürlüğü'nün, istimlake müteallik kararı ilan edildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan karara göre, TPAO'ya ait Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki petrol işletme ruhsat sahasında açılan kuyularda lokasyon sahası ve yolu için gerekli kamulaştırmalar yapılabilecek.

TPAO, iki sahasında kamulaştırma kararı aldı

29 bin metrekarelik parsel kamulaştırılacak

Anılan bölgelerde lokasyon sahası ve yolu için yaklaşık 29 bin metrekarelik parselin kamulaştırılmasına karar verildi.