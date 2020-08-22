TPAO'ya 5 ilde 4 petrol arama ruhsatı verildi

Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin ve Adıyaman'da verilen ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün merakla beklenen tarihi müjdeyi 83 milyona duyurdu.

Erdoğan, Karadeniz’de Fatih Sondaj gemisinin 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildiğini açıkladı.

Bu haber Türkiye genelinde büyük sevinç yaratırken, yeni bir adım daha atıldı ve 5 ilde petrol aranması için ruhsat çıkarıldı.

RESMİ GAZETE’DE ÇIKTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin ve Adıyaman'da, bazıları birden fazla ilin sınırlarında yer alan toplam 4 saha için petrol arama ruhsatı tahsis edildi.

5 YIL SÜREYLE GEÇERLİ OLACAK

Yüzölçümleri 29 bin 634 hektarla 61 bin 55 hektar arasında değişen sahalar için verilen ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.