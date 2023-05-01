TPAO'ya Şanlıurfa, Erzurum, Şırnak ve Mardin'de çalışma yapması için petrol arama ruhsatı Şanlıurfa'da 8, Şanlıurfa-Mardin'de 2, Erzurum'da 2, Şırnak'ta 2 ve Mardin'de 1 sahada petrol aranacak.

AA

Türkiye doğalgazdan sonra petrol aramak için de çalışmalarına hız verdi.

Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adından da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yakında petrolle ilgili müjdeler açıklanacağının sinyallerini verdi.

Bu aşamada da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), çeşitli illerdeki 15 saha için petrol arama ruhsatı verildiği açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Şanlıurfa, Erzurum, Şırnak ve Mardin'de

Buna göre; TPAO'ya, Şanlıurfa'da 8, Şanlıurfa-Mardin'de 2, Erzurum'da 2, Şırnak'ta 2 ve Mardin'de 1 sahada çalışma yapması amacıyla petrol arama ruhsatı verildi.

5 yıl geçerli

Söz konusu ruhsatlar, 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Metan gazıyla ilgili işletme ruhsatı almak için müracaatlar var

Ayrıca Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nün, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da sahip olduğu 4. grup maden işletme ruhsat sahasındaki metan gazıyla ilgili işletme ruhsatı almak için müracaatta bulunduğu duyuruldu.