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    Trabzon, 4 ayda 53 ülkeye fındık ihraç etti

    Trabzon'dan yılın ocak-nisan dönemini kapsayan ilk 4 ayında 53 ülkeye toplam 201 milyon 138 bin 187 dolarlık fındığın ihraç edilerek önemli bir girdi sağlandı.
    • 26.05.2022 - 13:39
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    Trabzon, 4 ayda 53 ülkeye fındık ihraç etti

    "Fındık" denince akla ilk gelen şehirlerden birisi Trabzon. Trabzon iç piyasaya olan hakimiyeti kadar ihracata da önemli bir aşama kaydetti.

    Trabzon'dan yılın ocak-nisan döneminde 53 ülkeye 201 milyon 138 bin 187 dolarlık fındık ihraç edildi.

    DKİB Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, kentten yapılan fındık ihracatı hakkında bilgi verdi. Cirav, en fazla fındık ihracatı yapılan ülkeler arasında İtalya, Almanya ve Polonya'nın bulunduğunu belirtti.

    En fazla ihracat İtalya'ya gerçekleşti

    Cirav, İtalya'ya bu dönem 64 milyon 179 dolarlık fındık ihraç edildiğine işaret ederek İtalya'yı 43 milyon 268 bin 396 dolarla Almanya, 19 milyon 486 bin 393 dolarla Polonya'nın izlediğini, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Rusya, Umman, Slovenya, Japonya, Fas ve Kolombiya'ya da fındık satıldığını aktardı.

    Trabzon, 4 ayda 53 ülkeye fındık ihraç etti #1

    İç fındık, ihracatta başı çekiyor

    AA'nın haberine göre, fındık ihracatında ürün bazında da iç fındığın başı çektiğini belirten Cirav, ihracatın 149 milyon 701 bin 710 dolarını iç fındığın, 51 milyon 432 bin 367 dolarını işlenmiş fındığın, 4 bin 110 dolarını da fındık yağının oluşturduğunu kaydetti.

    Trabzon, 4 ayda 53 ülkeye fındık ihraç etti #2


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