Trabzon'da balık tezgahları dolu

Ramazan ayında balığın tüketimi azalırken, Trabzonlular için balık her zaman tercih ediliyor.

Trabzonlu balıkçılar, herkesi balık tüketmeye davet eden balıkçılar, uygun fiyatlarla müşterilerini bekliyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkiinde yer alan balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavrit 100, mezgit 400, çupra 500, levrek 500, somon ve alabalık 300, tirsi ise kilogramı 250 liradan satılıyor.

Balıkçı Mehmet Örseloğlu, insanların Ramazan'da da balığa ilgi gösterdiklerini söyledi.

"BALIK ÇEŞİDİ ÇOK"

Balık çeşitlerinin bol olduğunu dile getiren Örseloğlu, "Şu anda satışlarımız iyi. Balık fiyatlarımız uygun, vatandaşlarımız da alıyor." dedi.

Örseloğlu, vatandaşların en çok çupra, levrek, somon ve alabalığa ilgi gösterdiğini kaydetti.

Balıkçı Kadir Pınar ise Ramazan'da genellikle ilk haftadan sonra balığa olan talebin arttığını ifade etti.

"BEREKETLİ OLUYOR"

Balık almaya gelenlerden Emre Yeşilyurt da balığı her zaman tercih ettiklerini belirterek, "Ramazan'da da canımız çok çekiyor. Balık bereketli oluyor." ifadesini kullandı.

"BALIK, KARADENİZ MUTFAĞINDA HER ZAMAN YER ALIYOR"

Halil İbrahim Aydın da balığın Karadeniz mutfağında her zaman yer aldığını dile getirerek, "Balık mevsiminin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bugünleri iyi değerlendirelim, sağlıklı beslenelim istedik. Balık sağlık için çok faydalı olduğundan Ramazan'da da tercih ediyoruz." diye konuştu.