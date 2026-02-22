MG’de hedef, Türkiye’de satışları 3’e katlamak

Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen ve dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden SAIC Motor bünyesinde yer alan köklü İngiliz markası MG, yeni Hybrid+ teknolojisine sahip iki modelini Türkiye’de satışa sundu. Yeni ZS Hybrid+ ve HS Hybrid+ MG yetkili satıcılarında yerini aldı. 2 milyon 385 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan modeller, Hybrid+ teknolojisiyle yüksek performans, verimlilik ve sürüş keyfini bir araya getiriyor.

Doğan Trend Otomotiv CEO’su Uğur Sakarya, MG ZS ve HS’nin kendi segmentlerinde başarısını kanıtlamış modeller olduğunu belirterek, yeni nesil Hybrid+ ailesiyle satışları 3’e katlamayı ve 2026’da sektörde en çok büyüyen marka olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Mobilitenin geleceğine yaptığı yatırımlarla dikkat çeken MG (Morris Garages), 2021 yılında Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Markanın C-SUV segmentindeki ZS Hybrid+ Luxury modeli lansmana özel cam tavan hediyesiyle 2 milyon 385 bin TL’den, D-SUV segmentindeki HS Hybrid+ Luxury ise 2 milyon 995 bin TL’den satışa sunuluyor.

ORTALAMA TÜKETİMİ SADECE 5,1 LİTRE

C-SUV segmentinin iddialı modeli ZS Hybrid+, zengin donanım özellikleri, düşük yakıt tüketimi ve yüksek performansıyla öne çıkıyor. MG’nin gelişmiş Hybrid+ teknolojisi; güçlü bir elektrik motoru ve 1,83 kWh kapasiteli bataryası sayesinde daha uzun süreli elektrikli sürüş imkânı sunuyor. Toplam 197 PS güç üreten sistem, 5,1 lt/100 km (WLTP birleşik) yakıt tüketimi değeriyle dikkat çekiyor.

Modelde LED farlar, 12,3 inç dijital gösterge paneli ve 12,3 inç dokunmatik ekran, 360 derece kamera, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 18 inç alaşım jantlar, ısıtmalı koltuk ve direksiyon gibi birçok donanım standart olarak sunuluyor. MG Pilot sürüş destek sistemleri kapsamında Adaptif Hız Sabitleyici, Ön Çarpışma Uyarısı, Otomatik Acil Fren, Kör Nokta Uyarı ve Şerit Takip Desteği gibi özellikler yer alıyor.

224 PS GÜÇ, MAKSİMUM VERİMLİLİK

D-SUV segmentindeki HS Hybrid+ ise 224 PS sistem gücüyle performans ve konforu bir arada sunuyor. 1,83 kWh batarya ve 198 PS elektrik motoruyla desteklenen Hybrid+ sistemi, 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyenin altında tamamlıyor.

HS Hybrid+ Luxury donanımında 19 inç alaşım jantlar, 12,3 inç çift ekran tasarımı, kablosuz şarj, vegan deri koltuklar, elektrikli ve hafızalı koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, 360 derece çevre görüş sistemi ve 8 hoparlörlü ses sistemi gibi özellikler bulunuyor. 4.670 mm uzunluk ve 2.767 mm aks mesafesiyle geniş iç mekân sunan model, 507 litrelik bagaj hacmine sahip.

HS Hybrid+ modelinde de MG Pilot kapsamındaki Adaptif Hız Sabitleyici, Otomatik Acil Fren, Yaya ve Bisiklet Algılama, Şerit Takip Sistemi, Kör Nokta Uyarı, Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Sürücü Dikkat Uyarısı gibi gelişmiş güvenlik sistemleri standart olarak sunuluyor.