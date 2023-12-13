Trakya Birlik bu sezon 300 bin ton ayçiçeği aldı Trakya'da bu sezon kuraklık nedeni ile verim düştü. Bölgede alım yapan Trakya Birlik, sezonu değerlendiren açıklamalarda bulundu.

AA

Kuraklık, afetler ve tohumda yaşanan hileler 2023 ayçiçeği hasadında beklentilerin karşılanamamasına neden oldu.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, açıklama yaparak, sezonda 300 bin ton ayçiçeği alımı gerçekleştirdiklerini söyledi Kırbiç, kuraklık nedeniyle verim ve kalitede düşüş yaşandığını ifade etti.

Kırbiç, üreticilerin en iyi kazancı elde etmesi için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Trakya Birlik olarak tahminlerinin üzerinde ayçiçeği alımı yaptıklarını belirten Kırbiç, şöyle konuştu:

Geçen yıl kadar bir ürün aldık, yaklaşık 300 bin ton ürün alımı gerçekleştirdik. Kuraklık nedeniyle ürün alım miktarının düşebileceğini öngörmüştük, fakat piyasa fiyatları bizim fiyatların altında kaldığı için üreticiler Trakya Birlik'i tercih etti. Aldığımız ürünlerin ödemeleri yapıldı. Yaklaşık 4,5 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.

Bu yıl ülkenin ihtiyacının yüzde 50'si karşılandı

Ayçiçeği üreticisinin yanında olduklarını anlatan Kırbiç, şunları kaydetti:

Onların ürünlerini en iyi şekilde değerlenmesini sağlamak birinci amacımız. En iyi fiyatın oluşması, çiftçinin en iyi parayı kazanması ve ürünün ekiminin yapılarak sürdürülebilir olması için mücadelemiz var. Herkes bu işi para kazanmak için yapıyor. Fiyatların düşük olduğu dönemde desteklerin yükseltilmesiyle ve farklı enstrümanlarla çiftçinin kazanç paritesi yukarı çekilmeli. Normal koşullarda ülkemiz ihtiyacının yaklaşık 70'ini iç üretimle karşılıyoruz, ancak bu yıl kuraklık nedeniyle bu oran yüzde 50 civarında oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)