Trendyol, ‘Gel-Al’ noktalarını 81 ile yayıyor: 10 bin noktada esnek teslimat

Trendyol, bu sayede müşterilerinin kargo bekleme zorunluluğunu ortadan kaldırarak, esnek bir teslimat alternatifi deneyimi sunuyor. Müşterilere kargo ücretinde avantajlı seçenekler ve akıllı dolaplara tek kullanımlık kodla erişim, esnaf noktalarında ise kontrollü teslimat güvencesi sağlayan bu sistem; aynı zamanda iş ortağı olan binlerce mahalle esnafına ek gelir yaratarak yerel ekonomiye katkı sağlıyor.

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, müşteri deneyimini en üst seviyeye taşıyacak yenilikçi çözümler üretmeyi sürdürüyor. Trendyol, alışveriş sonrası teslimat sürecini kullanıcı tercihlerine göre esnetmek amacıyla lojistik altyapısı Trendyol Express (TEX) ve Trendyol Express’in anlaşmalı olduğu kurumlar ile akıllı gönderi hizmeti ‘Gel-Al’ hizmetini her geçen gün genişletiyor. Türkiye’nin 81 ilinde 10 bin noktaya ulaşan ‘Gel-Al’ hizmeti, hastaneler, yurtlar, iş merkezleri ve benzeri merkezi lokasyonlarda bulunan teslimat noktalarıyla pratik bir teslimat seçeneği sunuyor.

7/24 ERİŞİM VE GÜVENLİ TESLİMAT

Müşteriler, sipariş ödeme adımında veya paketleri dağıtıma çıktığında "Gel-Al" seçeneğini tercih ederek kendilerine en yakın noktayı harita üzerinden seçebiliyor. Ayrıca 26 ilde bulunan 500’ü Trendyol Express’e ait olmak üzere toplam bin 800 akıllı locker (kilitli dolap) üzerinden 7/24 kesintisiz erişim imkânı sunulurken; teslimat ağı 7 bin 300 esnaf noktasıyla destekleniyor. Akıllı dolaplarda paketler kişiye özel tek kullanımlık kodlarla kilitli bölmelerde, esnaf noktalarında ise esnaf zimmetine alınarak güvenli şekilde muhafaza edilir. Müşteriler, kendilerine iletilen tek kullanımlık kod ile paketlerini 5 gün içinde diledikleri an teslim alabildikleri gibi, iade süreçlerini de yine bu noktalar üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor.

HEM MÜŞTERİYE HEM ESNAFA KAZANDIRIYOR

‘Gel-Al’ hizmetini tercih eden müşteriler, standart teslimat seçeneklerine kıyasla özel kargo fiyatlarından yararlanıyor. Paketlerini 5 gün içinde teslim alabilme esnekliğine sahip olan müşterilerin verilere göre en yoğun teslimat trafiği, 16:00–19:00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Sistem aynı zamanda esnaflar için de ek bir gelir kapısı yaratarak yerel ekonomiyi destekliyor.