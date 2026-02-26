Trendyol Sanat, 61. Venedik Sanat Bienali Türkiye Pavyonu eş sponsoru oldu

İKSV'nin koordinasyonunda, ödüllü sanatçı Nilbar Güreş’in disiplinlerarası pratiğini yansıtan “Gözlerinizden Öperim” sergisi, 9 Mayıs’ta kapılarını açacak olan 61. Venedik Sanat Bienali’ndeki Türkiye Pavyonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye’de kültür sanatın dijitalleşmesine ve geniş kitlelere ulaşmasına öncülük eden Trendyol Sanat’ın küresel vizyonu, dünyanın en köklü ve prestijli çağdaş sanat etkinliklerinden Venedik Bienali ile buluşuyor.

Trendyol Sanat, Türkiye'nin özgün ve güçlü sanatsal üretiminin uluslararası sanat sahnesine taşınmasına katkısını, Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’na eş sponsor olarak güçlendiriyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) koordinasyonundaki Türkiye Pavyonu, bu yıl sanatçı Nilbar Güreş'in “Gözlerinizden Öperim-A Kiss on the Eyes” adlı sergisine ev sahipliği yapacak. Başak Doğa Temür’ün küratörlüğünü üstlendiği sergide, şiirsel, eleştirel ve nükteli bir yaklaşımla farklı kültürel sembollere, toplumsal eşitsizliklere ve kimlik meselelerine odaklanan çalışmalarıyla bilinen Nilbar Güreş’in Türkiye Pavyonu için ürettiği eserler sanatseverlerle buluşacak.

61. Venedik Sanat Bienali, 9 Mayıs-22 Kasım tarihleri arasında “Minör Tonlarda” başlığıyla düzenlenecek. Trendyol Sanat, Türkiye Pavyonu’nun eş sponsorluğunu üstlenerek Türkiye'nin kültür-sanat üretiminin küresel ölçekte temsil edilmesine ve kültürler arasında köprü kurulmasına destek vermeyi hedefliyor.

TÜRKİYE’NİN VENEDİK BİENALİ YOLCULUĞU

Uluslararası sanat takvimindeki en önemli durak noktalarından biri olan Venedik Sanat Bienali, her iki yılda bir dünyanın dört bir yanındaki sanatçıları, koleksiyoner ve sanatseverleri bir araya getiriyor. Ana serginin yanı sıra sanatçılar kendi ülkelerinin pavyonunda eserlerini sergilerken, açılış töreninin ardından bienal jürisinin beğenisini kazanan sanatçı ve ülkelere ödülleri veriliyor.

İKSV, 2007 yılından bu yana Venedik Bienali’ndeki Türkiye Pavyonu'nun koordinasyonunu üstleniyor. T.C. Dışişleri Bakanlığı himayesinde ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla gerçekleşen Türkiye Pavyonu, yüz yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Venedik Bienali’nin iki ana sergi alanından biri olan Arsenale'de yer alıyor. Venedik Bienali sanat camiası, koleksiyonerler ve gazetecilerin akınına uğrarken, Mayıs-Kasım ayları arasında gerçekleşen sergileri yarım milyondan fazla kişi ziyaret ediyor.