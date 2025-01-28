TROY logolu kart sayısı 50 milyon oldu

AA

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Türkiye'nin Ödeme Yöntemi (TROY) logolu kartlara ilişkin 2024 verilerini paylaştı.

TROY logosuna sahip kart sayısı 2024 sonu itibarıyla önceki yıla göre yüzde 100 artarak 50 milyona ulaştı.

Buna göre, TROY logolu kartlarla 2024'te gerçekleştirilen işlemlerin tutarı, bir önceki yıla kıyasla 6 katına çıkarak 2,1 trilyon lirayı geçti.

TROY'un pazar payı 8 puanlık artışla yüzde 18,3 oldu.

"YAYGIN KULLANILIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, TROY logolu kartların Türkiye'de tüm ticaret noktalarında ve e-ticaret platformlarında yaygın kullanımını sağladıklarını anlattı.

"ŞEHİR İÇİ ULAŞIMDA TROY'UN KULLAMININ ARTMASINI İSTİYORUZ"

Deniz, şehir içi ulaşımda TROY'un kullanımının artırılması için yaptıkları çalışmalardan bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

Akıllı telefonlar aracılığıyla temassız ödeme yapılabilmesi, giyilebilir temassız ödeme teknolojileri gibi yenilikler de TROY'un büyümesine katkı sağlayacaktır. Öte yandan TROY'un uluslararası alanda geçerliliğini geliştirmeye yönelik iş birliklerini de artırıyor ve buna yönelik önemli yeni gelişmeleri de yakın zamanda paylaşmayı planlıyoruz.

"2025'TE TROY'UN PAZAR PAYININ YÜZDE 30'A ULAŞMASINI HEDEFLİYORUZ"

2025'te en temel hedefimiz ise her kullanıcıda en az bir TROY kart bulunmasını ve kullanımda önceliğin TROY olmasını sağlamaktır. Bu sayede 2025'te TROY'un pazar payının yüzde 30'a ulaşmasını hedefliyoruz.

"LİDER OLACAK"