Trump, çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi açıklayacak

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ABD Başkanı Donald Trump, sadece kendi ülkesi ile ilgili değil ekonomik açıdan tüm dünyayı derinden etkileyecek yeni kararlar almaya devam ediyor.

Trump, ticaret politikalarında gerçekleştirdiği değişikliklere bir yenisini ekleyerek ABD'ye ithal edilen tüm çelik ve alüminyum ürünlere de mevcut vergilere ek olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını açıklayacak.

Trump, makam uçağı Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada vergileri bugün açıklayacağını söyledi.

YENİ VERGİLER YOLDA

Trump, yarın ve çarşamba günü de hemen devreye alınacak, tüm ülkelere uygulanacak ve ülkelerin ABD'ye yönelik vergilerine karşılık niteliğinde olacak yeni vergiler duyuracağını da belirtti.

"ONLAR BİZDEN ALIRSA BİZ DE ONLARDAN ALACAĞIZ"

Trump "Basitçe, onlar bizden harç alırsa biz de onlardan harç alacağız." dedi.