Trump, viskide gümrük vergisini artıran AB'ye şarapla yanıt verdi

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ABD'nin çelik ve aluminyuma getirdiği gümrük vergilerine misillemede bulunan Avrupa Komisyonu, 12 Mart Çarşamba günü 26 milyon euro denk gelen ABD menşeli ürüne Nisan'dan itibaren gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

Komisyon, ayrıca ABD ile müzakerede bulunmaya açık olduğunu ve gümrük vergilerinin yükselmesinin kimsenin yararına olmayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) viskiye yönelik gümrük vergisini kaldırmaması durumunda AB'den gelen tüm şarap ve alkollü içkilere yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

"AB VİSKİYE YÜZDE 50 GÜMRÜK VERGİSİ UYGULADI"

Trump, kendisine ait Truth Social platformunda yaptığı açıklamada "Dünyada vergileri en acımasız ve istismarcı şekilde uygulayan kurumlardan biri olan ve sadece ABD'den faydalanmak amacıyla kurulan AB, viskiye yüzde 50 gümrük vergisi uyguladı." dedi.

"VERGİ KALDIRILMAZSA AB'DEN GELEN ŞARABA YÜZDE 200 VERGİ UYGULANACAK"

Açıklamada "Eğer bu gümrük vergisi hemen kaldırılmazsa, ABD Fransa ve diğer AB ülkelerinden gelen tüm şaraplar, şampanyalar ve alkollü içkilere yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacak. Bu adım, ABD'li şarap ve şampanya işletmeleri için çok iyi olacak." açıklaması yaptı.

İÇKİ ÜRETİCİLERİN HİSSELERİ GERİLEDİ

Açıklamaların ardından AB içki üreticilerinin vadeli işlemlerdeki hisselerinde kayıplar yaşandı.