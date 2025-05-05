Trump'ın filmlere yüzde 100 gümrük vergisi hamlesi borsayı salladı

ABD Başkanı Donald Trump, ithal film ve dizilere gümrük vergisi getireceğini açıkladı.
Bu nedenle Wall Street ekside açılmaya hazırlanıyor.
Diğer ülkelerin film sektöründeki teşvikleri nedeniyle Amerikan film sektörünün kan kaybettiğini söyleyen Trump, Hollywood'u desteklemek için ABD dışında yapılmış yabancı filmlere yüzde 100 oranında gümrük vergisi getireceğini açıkladı.
ABD DIŞINDA FAALİYET GÖSTEREN FİLMCİLERİN HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ
Açıklamanın ardından yurt dışında çekim yapan film ve televizyon yapım şirketlerinin hisseleri, borsa açılmadan önceki işlemlerde düştü.
DEĞERİ DÜŞEN HİSSELER
Netflix'in hisseleri yüzde 4,6, Amazon.com'un hisseleri yüzde 1,6 düştü.
Walt Disney hisseleri yüzde 2,8, Warner Bros. Discovery hisseleriyse yüzde 3,8 geriledi.
Warren Buffett'ın genel müdürlük görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından Berkshire Hathaway'in B sınıfı hisseleri yüzde 2,6 düştü.
TSİ 15.43 itibarıyla Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 0,64 düştü.
S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0,85 gerilerken, Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları yüzde 1,04 geriledi.
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