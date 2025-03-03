Trump'ın kripto stratejik rezervinde yer alan para birimlerinin kaderi değişti

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ABD Başkanı Donald Trump, kripto paraların seyrini etkileyecek bir açıklama daha yaptı.

Trump, sosyal medyada ABD'de yeni kurulacak kripto stratejik rezervinde yer almasını düşündüğü beş kripto para birimini açıkladı.

Trump, dün kendisine ait "Truth Social" isimli platformda ocak ayında dijital varlıklarla ilgili verdiği talimat kapsamında oluşturulacak rezervde Bitcoin, Ether, XRP, Solana ve Cardano para birimlerinin yer alacağını açıkladı.

İLK KEZ AÇIKLANDI

Daha önce rezervde yer alacak para birimleri açıklanmamıştı.

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, açıklamanın ardından yüzde 11'den fazla artarak 94,164 dolara yükseldi.

İkinci en büyük kripto para birimi olan Ether ise yaklaşık yüzde 13 artarak 2 bin 516 dolara yükseldi.

Kripto para birimleri veri ve analiz şirketi CoinGecko'ya göre, kripto para piyasası ise açıklama sonrasında yaklaşık yüzde 10 yükseldi.