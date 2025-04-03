Trump'ın tarife hamlesi doların gücünü zayıflattı

Haber Merkezi

Türkiye'de mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı bugüne dolar 37,96 TL'den başlamıştı.

Euro ise 41,7463 TL'den başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği tarifelerin doların gücünü zayıflatacağı beklentileri etkili oldu ve euro değer kazandı.

Dünya liderleri tarifeleri eleştirirken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen de "Misilleme yapmaya hazırız." açıklaması yaptı.

DOLARDAN, EURO KARŞISINDA 2015'TEN BU YANA EN DERİN DÜŞÜŞ

Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin ABD'ye olan ihracatı azaltacağı ve dolayısıyla ABD ekonomisini yavaşlatacağı beklentileriyle euro karşısında 2015'ten beri en büyük günlük düşüşü yaşadı.

Euro/dolar paritesi yüzde 2,12 yükselişle 1,1089'a çıktı.

Dolar/Japon yeni paritesi de yüzde 2 düşüşle 146,39'a geriledi.

Doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü ölçen DXY Endeksi de yüzde 2'lik düşüşle 101,400'e kadar düştü.

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI ALARMDA

Tarifelerin ardından kredi derecelendirme kuruluşları, ABD ekonomisinin büyüme tahminlerinde aşağı yönlü güncelleme yapmaya başladı.

EURO ARTTI

Euronun ticaret savaşının kazananı olacağı beklentileriyle euro/TL ise yüzde 2,34 yükselişle 42,67 TL'ye sıçradı.