TÜİK açıkladı: Haziranda tüketici güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayının tüketici güven endeksinin 62,6'ya yükseldiğini duyurdu.

Haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve TÜİK'in iş birliği ile gerçekleştirilen, hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış Tüketici Eğilim Anketi sonucunda ortaya çıkan tüketici güven endeksi verileri, haziran ayından bir önceki aya göre 5,2 arttı. Mayıs ayında 59,5 olan endeks değeri haziranda 62,6'ya yükseldi.

Haziran ayı verilerine göre hanenin maddi durum beklentisi yüzde 0,8 artış göstererek 79,9'a yükselirken, genel ekonomik durum beklentisi aylık bazda 4,5 artarak 85,5'e ulaştı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bu ay, geçen aya göre yüzde 12,2 artarak 62,1 olarak gerçekleşti.

Tasarruf etme ihtimali endeksi de yüzde 6,5 artışla 23,1 oldu.