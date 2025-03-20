TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi yıllık yüzde 30,49 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini paylaştı.

Bu verilere göre, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,49 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,58 artış gerçekleşti.

ANA GRUPLARDA ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 5,95 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 5,56 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 29,02 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 39,58 artış gerçekleşti.

YILLIK DEĞİŞİMİN EN YÜKSEK OLDUĞU GRUPLAR

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 50,09 artış ile tohum ve dikim materyali, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 32,87 artış ile veteriner harcamaları oldu.