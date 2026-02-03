TÜİK enflasyon sepetindeki ürünleri güncelledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) daha güncel tüketim alışkanlıklarını yansıtması amacıyla enflasyon sepetini ve ağırlıklarını güncelledi.

Yeni düzenlemeyle baz yıl “2025=100” olarak belirlenirken, sepette yer alan ürün sayısı ve ana harcama gruplarında da önemli değişiklikler yapıldı.

BAZ YIL 2025 OLDU

Yapılan çalışmayla TÜFE için yeni baz yıl 2025 olarak belirlendi. Baz yıl, fiyat endekslerinin 100 kabul edildiği yılı ifade ediyor. TÜİK, baz yıl değişikliğinin endeksin yeniden hesaplanması anlamına gelmediğini, yalnızca mevcut verilerin yeni sınıflama yapısına göre gruplanmasını kapsadığını vurguladı.

Bu nedenle manşet enflasyon göstergelerinde değişiklik olmayacak.

YENİ SINIFLAMA SİSTEMİNE GEÇİLDİ

Baz yıl güncellemesiyle birlikte, mevcut sınıflama yapısı yerine COICOP-2018 (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması) sistemine geçildi.

Böylece güncel tüketim kalıplarını daha iyi yansıtan ve uluslararası karşılaştırılabilirliği artıran bir yapı benimsendi. Ana harcama grubu sayısı da 12’den 13’e çıktı.

SEPETE GİREN VE ÇIKAN ÜRÜNLER

2026 itibarıyla TÜFE sepetinde 428 madde ve 972 madde çeşidi yer alacak. Güncellemeyle birlikte simit, yöresel peynirler, hazır pizza ve börekler, okul forması, bebek elbisesi, termos ve otomobil ekspertiz ücreti gibi 38 ürün sepete eklendi.

Kakao, yufka, kravat, gazeteler ve tıraş malzemeleri gibi 30 ürün ise sepetten çıkarıldı.

ANA GRUP AĞIRLIKLARI DEĞİŞTİ

Yeni hesaplama döneminde gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı yüzde 24,44’e gerilerken, ulaştırmanın ağırlığı yüzde 16,62’ye yükseldi. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtların ağırlığı ise yüzde 11,40 olarak belirlendi. Sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1,07 ağırlıkla yeni bir ana harcama grubu olarak TÜFE hesaplamasına dahil edildi.

FİYATLAR ÇOK KAYNAKLI YÖNTEMLE DERLENİYOR

TÜİK, TÜFE hesaplamalarında saha çalışmaları, barkod verileri ve internet üzerinden yapılan veri kazıma yöntemlerini birlikte kullanıyor. 2026 yılında derlenen fiyatların yüzde 51,14’ü sahadan, yüzde 43,29’u barkod verilerinden, yüzde 5,57’si ise internet kaynaklarından elde edilecek.

YENİ ÜRÜN VE DEĞİŞEN AĞIRLIKLAR

Tüketici fiyat endeksi ana gruplarının isim değişiklikleri ve oran ağırlıkları şöyle: