TÜİK, haziran ayı dış ticaret endeksini yayımladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı dış ticaret verilerini paylaştı.

İhracat birim değer endeksi Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,5 arttı, yakıtlarda yüzde 10 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 5 YÜKSELDİ

İhracat miktar endeksi Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,1 arttı, yakıtlarda yüzde 17,5 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,1 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 1,9 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 13,1 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 6,9 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 1,7 arttı.

Dış ticaret haddi 2025 yılı Haziran ayında 89,8 olarak gerçekleşti.