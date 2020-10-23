TÜİK, tahıl ve diğer bitkisel üretimin artacağını açıkladı

Türkiye'de üretim miktarlarının bu yıl, geçen yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 7,3, sebzelerde ise yüzde 1,6 artması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bu yıla ilişkin "Bitkisel Üretim 2. Tahmini"ne göre, bitkisel üretim geçen yıla göre artacak.

Kurumun bu tahminine göre, üretim miktarlarının bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 7,3 artışla yaklaşık 68 milyon 500 bin tona, sebzelerde yüzde 1,6 artarak 31 milyon 600 bin tona, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde de yüzde 7,3 yükselerek 23 milyon 900 bin tona ulaşacak.

TAHIL ÜRÜNLERİNDEKİ ARTIŞ YÜZDE 8.2’Yİ BULABİLİR

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının bu yıl 2019'a göre yüzde 8,2 artarak, yaklaşık 37 milyon 200 bin ton, buğday üretiminin yüzde 7,9 artışla 20 milyon 500 bin ton, arpa üretiminin yüzde 9,2 yükselerek 8 milyon 300 bin ton, çavdar üretiminin yüzde 3,2 artarak 320 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 17 artışla yaklaşık 310 bin 200 ton olması öngörülüyor.

Yemeklik baklanın yüzde 6,1 azalışla 5 bin 100 tona gerilemesi beklenirken, kırmızı mercimeğin yüzde 6,8 artışla 331 bin 200 tona, patatesin de yüzde 4,4 yükselişle 5 milyon 200 bin tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yağlı tohumlardan ayçiçeği üretiminin yüzde 1,5 azalarak yaklaşık 2 milyon 100 bin tona gerilemesi düşünülüyorken tütün üretiminin yüzde 11,4 artarak 76 bin ton, şeker pancarı üretiminin ise yüzde 10,8 artarak 20 milyon ton olması bekleniyor.

SEBZE ÜRETİMİNDE ARTIŞ YAŞANACAK

Sebze ürünleri alt gruplarındaki üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerde yüzde 1, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde yüzde 1,7, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde de yüzde 1,5 artış hesaplandı. Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden domateste yüzde 2,4, kuru soğanda yüzde 3,6, hıyarda yüzde 24,3 artış; karpuzda yüzde 9, kavunda yüzde 3,3, sivri biberde ise yüzde 8,7 azalış tahmin ediliyor.

MEYVE ÜRETİMİ ARTACAK

Elmada geçen yıla göre yüzde 19,5, şeftalide yüzde 12,3, kirazda yüzde 10,3, çilekte yüzde 25,4, narda yüzde 3,9 artış öngörülüyor.

ANTEP FISTIĞININ ÜRETİMİ YÜZDE 248,7 YÜKSELECEK

Turunçgil meyvelerinden mandalinanın üretiminde yüzde 11,5, sert kabuklu meyvelerden Antep fıstığının üretiminde yüzde 248,7 yükseliş bekleniyor. Bu dönemde ayrıca, incir üretiminde yüzde 3,2, muzda da yüzde 24,2 artış tahmin ediliyor.