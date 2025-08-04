Ekonomi dünyasının merakla beklediği rakamlar belli oldu...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TEMMUZ AYINDA GERİLEME SÜRDÜ

Buna göre, yılın beşinci enflasyon verilerinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuz ayında yüzde 2,06 olurken yıllık bazda yüzde 33,52'ye gerilemiş oldu.

HAZİRAN AYI VERİLERİ

TÜİK verilerine göre haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 35,05, aylık enflasyon yüzde 1,37 olmuştu.

Aylık enflasyon önceki aya göre, yıllık enflasyon ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla fiyat artışını ifade ediyor.

AY AY 2025 YILI EFLASYONU

Enflasyon ocakta, aylık yüzde 5,03 artarak yıllık 42,12 oldu.

Enflasyon şubatta, aylık yüzde 2,27 artarak yıllık 39,05 oldu.

Enflasyon martta, aylık yüzde 2,46 artarak yıllık 38,10 oldu.

Enflasyon nisanda aylık yüzde 3, yıllık enflasyon ise yüzde 37,86'ydı.

Enflasyon mayısta aylık yüzde 1,53, yıllık enflasyon ise yüzde 35,41'ydı.

Enflasyon haziranda aylık yüzde 1,37, yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 oldu.

EN YÜKSEK HARCAMA KALEMLERİ

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,95 artış, ulaştırmada yüzde 26,57 artış ve konutta yüzde 62,01 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,94, ulaştırmada yüzde 4,35 ve konutta yüzde 9,03 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,07 artış, ulaştırmada yüzde 2,89 artış ve konutta yüzde 5,78 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,02, ulaştırmada yüzde 0,45 ve konutta yüzde 0,95 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 120 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.