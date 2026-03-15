Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 72 suçlu Türkiye'ye getirildi

Suç ve suçlularla mücadele yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sürüyor...

İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; kırmızı bültenle aranan 32 suçlu ve ulusal seviyede aranan 40 suçlu, 10 ülkede düzenlene operasyonlar ile yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

10 ÜLKEDE OPERASYON

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kırmızı bültenle aradığımız 32, ulusal seviyede aradığımız 40 Suçlu olmak üzere toplam 72 suçlu; Gürcistan(54), Almanya(9), Karadağ(2), Arjantin, Kolombiya, Irak, Rusya, İsveç, K.K.T.C. ve Bulgaristan’dan ülkemize geri getirildi.

"72 SUÇLUNUN TÜRKİYE'YE İADESİ SAĞLANDI"

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede arananlar (32) H.A., E.U., M.Y., B.A., S.D., E.Ö., B.E., M.Ö., M.K., İ.Ç., O.G., E.Y., Z.İ., M.Y., Ö.Y., İ.K., K.Ç., A.Y., R.Ş., F.M., M.A., Y.Ç., H.İ., S.B., İ.K., A.U., M.Ö., Ş.S.A., R.G., S.E., R.C. ve S.A., ulusal seviyede arananlar (40) A.G., İ.C., F.D., F.Ş., S.C.T., M.T., H.D., R.D., E.T., E.Ö., U.T., S.E., M.Ö., E.U., H.A., B.B., Ş.B., M.Y., E.K., Y.İ., H.B.Y., İ.A., N.Y., Y.K., S.D., F.A., M.K., M.D., D.B., Z.Y., N.D., U.Ö., T.K., E.C.Ö., E.G., E.Y., C.K., C.T., R.S. ve U.Ö. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

"HAKLARINDA ARAMA KARARI BULUNAN ŞAHISLARIN İZİNİ TİTİZLİKLE SÜRDÜK"

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük.



İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.Daire Başkanlıklarımızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz.