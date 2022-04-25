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    TÜİK'te Başkan Yardımcılığına atama

    Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre, TÜİK Başkan Yardımcılığına Fatih Şahin getirildi.
    • 25.04.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 09:45
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    TÜİK'te Başkan Yardımcılığına atama

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcılığı ile Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Kurulu Üyeliğine atamalar yapıldı.

    Resmi Gazete'nin 23 Nisan tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) Başkan Yardımcılığına Fatih Şahin atandı.

    Fatih Şahin, TÜİK'in açık olan başkan yardımcılığına geldi

    Reuters'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlar ile bazı bakanlıklarda yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı.

    TÜİK te Başkan Yardımcılığına atama #1

    Fatih Şahin kimdir

    1982 yılında Samsun’da doğan Fatih Şahin, 2005 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

    Ardından Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı ve 2011 yılında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nda Uzman oldu.

    2013-2020 yılları arasında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nda İç Kontrol Grup Sorumlusu olarak görev yaptı ve 2020'de sırasıyla Metaveri ve Standartları Daire Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü.


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