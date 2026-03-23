Tüketici güven endeksi 85 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2026 Tüketici Güven Endeksi'ni yayımladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mart ayında yüzde 0,8 oranında azalarak 85 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi 71,3'ten 72,8'e yükselirken gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 86,8'den 85,6'ya geriledi.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 81,4'ten 79,1'e, 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi ise 103,2'den 102,7'ye geriledi.