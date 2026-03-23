Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret

Ebru Eroğlu ismi, geçtiğimiz yıl gündemi sıklıkla meşgul etmişti...

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’nda 30 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen diploma töreninde, resmi bölüm tamamlandıktan sonra yeni mezun teğmenlerin bir bölümü kılıç çekerek yemin etti.

KORSAN METNİ OKUDULAR

Kılıç çekerek yemin eden teğmenler, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganları atmıştı.

Uzun süre Türkiye'nin gündemine oturan TSK'daki bu 'korsan yemin' sonrasında da disiplin soruşturması başlatıldı.

Soruşturmada, öğrencilerin yönetimden defalarca ret almalarına rağmen 2023’te yapılan değişiklikle resmi tören programından kaldırılan metni okudukları tespit edildi.

KILIÇLI YEMİN SORUŞTURMASINDA İHRAÇ EDİLDİLER

Soruşturma neticesinde amirlerinin emirlerine karşı gelerek resmi yemin dışında kılıçlı 'korsan yemine' imza atan 5 teğmen ve ilgili 3 disiplin amiri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi.

İADE DAVASI SONUÇLANDI

İhraç edilenlerin arasında en dikkat çeken isim, dönem birincisi Ebru Eroğlu olmuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen Ebru Eroğlu’nun, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle açtığı dava sonuçlandı.

GERİ DÖNÜŞÜNE RET

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Eroğlu’nun TSK'dan ayırma kararının iptal istemini reddetti.

İdare Mahkemesi'nin gerekçeli kararı taraflara ulaştı.

'TSK'NIN İTİBARINA ZARAR VERECEK AĞIRLIKTA'

Mahkeme'nin kararında, söz konusu eylemin ulaştığı boyut ve yarattığı olumsuz etkiler dikkate alındığında, TSK’nın itibarına zarar verecek ağırlıkta olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Kararda ayrıca, eylemin toplumda askerlik yemininin terk edildiği yönünde bir algı oluşturduğu ve bu durumun TSK’ya duyulan güveni sarsıcı nitelik taşıdığı ifade edildi.

İHRAÇ KARARINDA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADI

Mahkeme, mevzuattan kaldırılmış andın okunmasına yönelik planlamanın önceden yapıldığı yönünde kanaat oluştuğunu da vurguladı.

Bu gerekçeler doğrultusunda Mahkeme, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen ihraç kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmederek, davanın reddine karar verdi.