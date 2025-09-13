Tüketiciler Birliği'nden "gizemli kutu dolandırıcılığı" uyarısı

Son günlerde kutunun içinde değerli eşyalar var denilerek pazarlanan kutuların, sadece bir ambalajdan ibaret olduğu belirtiliyor.

Yani bu vaatle pazarlananın içinde değerli eşya olmadığı tüketicinin parasını sadece bir kutuya verdiği bilgisi veriliyor.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketicilerin sosyal medya üzerinden "gizemli kutu" adı altında aldıkları ürünlerde mağduriyet yaşayabileceklerini belirtti.

YENİ TUZAK

Mahmut Şahin, dolandırıcıların bazı sosyal medya platformlarında "ucuz fiyatlı gizemli kutu satışı", "ünlü mağaza deposu ürün fazlası", "Kutunun içinde değerli eşyalar var" gibi paylaşımlarla tüketicileri aldatmaya çalıştığını söyledi.

SAHTE REKLAMLAR

Sahte reklamlarla sosyal medyada hızla yayılan "gizemli kutu" satışlarının tüketicileri mağdur ettiğini anlatan Şahin, tüketicileri, güvenilir ve bilinir alışveriş platformları dışındaki site ve sosyal medya platformlarına itibar etmemeleri konusunda uyardı.

SÜRPRİZ KAMPANYALAR

Tüketicilerin, çok cazip görünen "sürpriz" kampanyalara şüpheyle yaklaşmaları gerektiğini dile getiren Şahin, yüksek fiyatlarla satın alınan kutularda değersiz eşyalar olabildiğine veya tüketiciye gönderilen kutuların boş çıktığına dikkati çekti.

Şahin, dolandırıcıların aslında tüketiciyle dalga geçtiğini belirterek, içerisinde ne olduğu bilinmeyen kutuya para yatırılmasının mantıksız bir hareket olduğunu ifade etti.

"ONLARIN GÖZÜ SİZİN CEBİNİZDE, PARANIZDA"

Bir süre önce Reklam Kurulu tarafından "gizemli kutu" adı altında satış yapan sitelere erişim engeli kararı alındığını anımsatan Şahin, Ticaret Bakanlığı'nın da durumu takip ettiğini söyledi.

"DURDUK YERE UCUZ ÜRÜN VERİLMEZ"

Birilerinin insanlara durduk yere pahalı birtakım eşyaları veya aletleri ucuza hatta bedavaya yakın fiyata vermeyeceğini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

Bizde 'Bayram değil, seyran değil, hayırdır.' ya da 'Bedava peynir fare kapanında olur.' gibi bazı laflar vardır. Tuzağa düşürülüyorsunuz. Bu bir mesajdır aslında. Buradan uzak durmamız gerektiğinin farkına varmamız lazım. Yoksa birileri pusuya yatmış, masumane bir şekilde ürünlerin zarar görmesiyle ucuza elden çıkarma düşüncesini suistimal edip, tüketicilerin cebindeki paraya gözlerini dikiyor.

"GİZEMLİ KUTULARIN SONU GENELLİKLE HÜSRAN OLUYOR"

Gizemli kutuların sonu genellikle hüsran oluyor. Tüketici çok pahalı aletler, kıymetli bir telefon ya da oyun konsolu beklerken, karşısına bir oyuncak ya da çok değersiz saçma sapan eşyalar çıkabiliyor. Onların gözü sizin cebinizde, paranızda. Lütfen buna fırsat vermeyin.

"TÜKETİCİLER BELGE ALACAKLARI SİTELERİ TERCİH ETMELİ"

Şahin, uzaktan satış yönetimiyle alışveriş yapan tüketicilerin, mutlaka belge alabilecekleri siteleri tercih etmesi gerektiğini vurguladı.

BELGE YOKSA SAVUNMA DA OLAMIYOR

Belgesi olmayan "gizemli kutu" alışverişinde tüketiciyi savunamadıklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti: