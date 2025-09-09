Tüketicileri korumak için yeni düzenlemeler hayata geçirildi

Tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik yasal düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketicileri haksız uygulamalara karşı korumak için otomotivden kuyumculuk sektörüne, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlardan uzaktan satışa kadar birçok alanda yeni yasal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Bolat, NSosyal hesabından, Bakanlıkta düzenlenen ve 81 ilden tüketici kuruluşları temsilcilerinin yer aldığı 29. Tüketici Konseyi Toplantısı'na katılımına ilişkin paylaşım yaptı.

DENETİMLER ARTIRILDI

Bolat, tüketicilerin uyuşmazlıklarda çözüm mekanizmalarına kolaylıkla ulaşmalarına, taraf oldukları her türlü sözleşme ve işlemi kapsayan alanlarda denetimleri artırmaya ve piyasa dengesinin şekillenmesine katkı sağlamaya devam ettiklerini bildirdi.

SON İKİ YILDA TÜKETİCİLERİ KORUMAK İÇİN YAPILANLAR

Tüketiciyi yanıltıcı, piyasayı olumsuz etkileyen eylemlere karşı tedbirleri artırma, tüketicileri koruma süreçlerinde yapay zekayı daha etkin kullanmanın da değerlendirildiğini aktaran Bolat, şunları kaydetti:

Hükümet olarak son 2 yılda haksız ticaret, fahiş fiyat, stokçuluk ve karaborsacılıkla mücadelede, otomotiv, emlak, gıda, toptan ve perakende, marketler, kuyumculuk sektörlerinde, ayrıca aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar, doğrudan satış, abonelik sözleşmeleri, uzaktan satış gibi alanlarda onlarca yeni yasal düzenleme çıkardık. Bunların yanı sıra milyonlarca firma ve on milyonlarca ürünü denetledik. Her ay kamuoyuna açıkladığımız gibi yasalara uyulmayan uygulamalarda, şu ana kadar milyarlarca lira idari para cezası kesilip tahsil edildi.

"ALO 175 TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI, HAKSIZ FİYAT ARTIŞI BİLDİRİMİ DEVREDE"

Bolat, bu kapsamda ALO 175 Tüketici Danışma Hattı, Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirimi Mobil Uygulaması gibi dijital uygulamalarla tüketici mağduriyetlerinde anında müdahale mekanizmaları kurduklarına değindi.