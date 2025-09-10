Tüketiciyi korumak için konsey kuruluyor

Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirilen Tüketici Konseyi toplantısında, vatandaşların karşılaştıkları dolandırıcılık vakalarının önlenmesi ve yapay zekanın etkilerine ilişkin tavsiye kararları alındı.

Toplantının açılışının Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından yapılan açıklamada, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 29. Tüketici Konseyi toplantısına ilişkin bilgi verildi.

"YENİ ÖNLEMLER HAYATA GEÇİRİLİYOR"

Açıklamada, tüketicilerin karşılaştığı güncel sorunlar, çözüm önerileri ve yeni stratejilerin kapsamlı şekilde ele alındığı belirtilerek, "Ticaret Bakanlığı tarafından tüketicilerin uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına erişimini kolaylaştırmak ve piyasa dengesini korumak amacıyla yeni önlemler hayata geçiriliyor, tüketicilerin taraf olduğu her türlü sözleşme ve işlem alanında yoğun denetimler aralıksız sürdürülüyor, sağlıklı bir piyasa düzeninin oluşturulması ve korunması için çalışmalar kesintisiz yürütülüyor." ifadesi kullanıldı.

FAHİŞ FİYAT VE STOKÇULUĞA SIKI DENETİM

Bolat'ın tüketicileri korumak için birçok alanda yasal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini, fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı çok sayıda ürünü denetlediklerini söylediği aktarıldı.

İKİ KONUDA ÇALIŞTAY HAZIRLIĞI

Açıklamada, toplantıda öncelikle tüketici dernekleri temsilcilerinin güncel sorunları ve çözüm önerilerini ilettiği ifade edildi.

OLUŞTURULAN ÇALIŞMA GRUPLARI

"Dolandırıcılık Vakalarının Önlenmesi Konusunda Alınacak Tedbirler" ve "⁠Yapay Zekanın Tüketicinin Korunması Alanındaki Etkileri" başlıklarında çalıştay grupları oluşturulduğu bilgisi verilen açıklamada, hazırlanan sonuç raporlarının konsey delegelerine sunulduğu belirtildi.