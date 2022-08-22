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    TÜPRAŞ, bir ünitede arıza nedeniyle üretime 4 hafta ara verdi

    Türkiye'nin dev işletmelerinden TÜPRAŞ'ın İzmit rafinerisindeki bir ünitede arıza nedeniyle üretime 4 hafta ara verildiği duyuruldu.
    • 22.08.2022 - 13:40
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    TÜPRAŞ, bir ünitede arıza nedeniyle üretime 4 hafta ara verdi

    Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (TÜPRAŞ), İzmit rafinerisinde "Fuel Oil Dönüşüm Tesisleri Hydrocracker Ünitesi"nde meydana gelen bir arıza nedeniyle üretime 4 hafta süreyle ara verildi.

    Üretime ara verildiği KAP'da duyuruldu

    Üretime ara verilmesi TÜPRAŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile duyuruldu.

    Üretim 19 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında duracak

    Yapılan açıklanada, tesiste meydana gelen arızanın giderilmesi amacıyla mevcut bakım planına göre, Hydrocracker Ünitesi'nde 19 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasındaki 4 hafta süreyle, Coker Ünitesinde de optimizasyon amaçlı olarak duruşun ilk iki haftasının ardından üretime ara verildiği belirtildi.

    TÜPRAŞ, bir ünitede arıza nedeniyle üretime 4 hafta ara verdi #1

    Dizel üretimi devam edilecek

    AA'nın haberine göre, üretime ara verilen dönemde İzmit rafinerisindeki diğer tüm ünitelerde tam kapasite kullanılarak dizel üretimine devam edileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    Önemli bir etki beklenmiyor

    "Duruş nedeniyle üretimde yaşanacak düşüşün ithalat ile karşılanması planlandığından nihai satış hacminde önemli bir etki beklenmemektedir. Bu çerçevede, üretime ara verilmesinin son olarak 15 Ağustos'ta kamuya açıklanan 2022 yılı 'Geleceğe Yönelik Beklentiler' üzerinde değişiklik gerektiren önemli bir etkisi beklenmemektedir. Diğer taraftan, üretim azalışına bağlı olarak yaklaşık 110 milyon dolar tutarında FAVÖK kaybı gündeme gelebilecektir."


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