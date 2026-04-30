Türkiye'yi, en fazla İngiltere sosyal medyası konuştu

Jeopolitik konumu ve sosyo-kültürel zenginliğiyle Avrupa gündeminde sıkça yer bulan Türkiye, kıtanın farklı köşelerinde çeşitli biçimlerde ele alınıyor.

Bir ülkede sosyal medyada hızla yayılan başlıklar öne çıkarken başka bir ülkede aynı konu, haber sitelerinde daha detaylı işleniyor.

Bu tablo, Türkiye’ye yönelik ilginin mecralara göre nasıl değiştiğini ortaya koyuyor.

Medya Takip Merkezi’nin (MTM) 27 Mart - 27 Nisan 2026 tarihlerini kapsayan, 10 bini aşkın kaynağa dayanan analizine göre Avrupa genelinde Türkiye ile ilgili 1,54 milyon yansıma tespit edildi.

Yansımaların yüzde 88’i sosyal medya, yüzde 12’si internet haber siteleri kaynaklı gerçekleşti. Sosyal medyada Türkiye’yi en çok konuşan ülkeler İngiltere, Fransa ve Almanya olurken; haber sitelerinde Almanya’nın ilk sırada yer alması gündemin daha çok haber üretimi üzerinden şekillendiğini gösteriyor.

Yunanistan ve İtalya’nın üst sıralardaki konumu ise yakın coğrafyada editoryal içeriklerin belirleyici olduğunu ortaya koyuyor.

İNGİLTERE’DE SOSYAL MEDYA TÜRKİYE’Yİ KONUŞTU

Veriler, gündemin Avrupa genelinde eşit dağılmadığını gösteriyor. İngiltere, Fransa ve Almanya, Türkiye ile ilgili toplam yansımanın yaklaşık yarısını oluştururken, en yüksek hacme ulaşan ülke İngiltere oldu. Avrupa’daki yansımaların yaklaşık yüzde 19’u İngiltere kaynaklı gerçekleşti. Sosyal medyada da öne çıkan İngiltere, Türkiye ile ilgili yaklaşık 278 bin içerikle toplam paylaşımların yüzde 21’ini tek başına üretti.

ALMAN MEDYASINDAN TÜRKİYE'YE BÜYÜK İLGİ

Almanya, Türkiye ile ilgili yaklaşık 42 bin haberle medya tarafında ilk sırada yer alırken, toplam medya yansımalarının yüzde 23’ünü tek başına oluşturdu. 28 bin haber ile Türkiye hakkındaki medya yansımaları listesinde ikinci sıraya yerleşen Yunanistan ise, ülkedeki toplam yansımaların önemli bir bölümünün haber kaynaklı gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Bu tablo, Yunanistan, Romanya ve Çekya gibi ülkelerde Türkiye ile ilgili gündemin daha çok haber içerikleri üzerinden şekillendiğini gösteriyor.

TÜRKİYE’NİN EN AZ KONUŞULDUĞU ÜLKELER

MTM Medya Takip Merkezi verileri, Türkiye’ye yönelik ilginin Avrupa genelinde eşit dağılmadığını ve gündemin tek tip ilerlemediğini ortaya koyuyor. Türkiye’nin en az konuşulduğu Macaristan, Norveç ve Danimarka’da gündem sınırlı kalırken, konuşulmaların büyük ölçüde sosyal medya üzerinden ilerlediği görülüyor.

Buna karşılık Batı Avrupa’da sosyal medya öne çıkarken, yakın coğrafyada haber içeriklerinin daha belirleyici olduğu bir yapı dikkat çekiyor. Bu tablo, Türkiye’nin Avrupa’da mecralara ve bölgelere göre değişen dinamiklerle konuşulduğunu gösteriyor.