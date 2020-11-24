Turizmciler kış turizmine odaklandı

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, kış turizminin önemine vurgu yaparak, erken rezervasyon yapısından söz etti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, gerek iç pazardan gerekse Rusya, Ukrayna ve Polonya pazarlarından kış turizmi merkezlerine ilginin mevcut olduğunu belirterek, "Özellikle Erciyes ve Palandöken için bu 3 ülkeden charter uçuş planlaması yapan tur operatörlerimiz bulunuyor. Uludağ, Kartepe ve Kartalkaya’ya yönelik de yurt dışından talep bulunuyor. Türkiye kış turizminde ön plana çıkıyor." dedi.

"TURİZM YÜZDE 70 GERİLEDİ"

Bağlıkaya, turizm sektörüne ilişkin yaptığı açıklamada, salgınla birlikte uluslararası seyahatlerin askıya alınması ve birçok ülkenin sınırlarını kapatması neticesinde 2020 yılında uluslararası seyahat sayısının ocak-ağustos döneminde yüzde 70 oranında gerilediğini, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, 8 aylık dönemde uluslararası seyahat sayısının 700 milyon azalırken, uluslararası turizm gelirinde yaşanan kaybın 730 milyar dolar olduğunu belirtti.

ERKEN REZERVASYON KAMPANYALARI

Türkiye açısından bakıldığında dünyadaki bu gerilemeyle benzer bir durumun olduğunu ifade eden Bağlıkaya, TÜRSAB üyelerinin erken rezervasyon kampanyalarını bu yıl kasım ayı itibarıyla yüzde 50’ye varan indirimlerle başlattığını vurgulayarak, yurt içi tur paketlerinin 3 ay ötelemeyle 15 aya varan sıfır faizli taksit seçeneklerinin vatandaşlar için ciddi bir ödeme kolaylığı sağladığını aktardı.

İPTAL İADE GARANTİSİ

Bununla birlikte erken rezervasyon sürecinde alınan tur paketlerine iptal iade garantisinin de sunulduğunu ifade eden Bağlıkaya, "Yurt içi turlarda tatilin başlamasına 72 saat kala, yurt dışı turlarda ise 21 gün kalaya kadar iptal hakkı tanınıyor. Yurt dışı turlar için, sadece paket ücretinin yüzde 10'unu ödeyerek rezervasyon yapıp, gerisinin turun başlayacağı gün ödenebileceği seçenekler var. Dolayısıyla vatandaşlarımızın uygun fiyatlı tur olanaklarını değerlendirmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"2021 YILI İÇİN İÇ TURİZM SEFERBERLİĞİ İLAN EDİLMELİ"

Bağlıkaya, turizmin virüsten en ağır şekilde zarar gören sektör olduğunu, bunun için de diğer sektörlerden farklı çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti.

Destek paketlerinden sınırlı sayıda acentenin yararlanabildiğini ifade eden Bağlıkaya sözlerini şöyle tamamladı: "2021 yılı için iç turizm seferberliği ilan edilmelidir. Sırf sektörü ayağa kaldırmak değil, toplumun ruh sağlığını tesis etmek için de buna ihtiyaç vardır. Devlet, sektörle bir araya gelip ortak akıla başvurmalıdır. Herkesin katkısını koyacağı çalışmalarla krizden çıkış ve sonrası için yol haritası çok acil oluşturulmalıdır."