Türk aktivistler anlattı: Greta'ya işkence edip, zorla İsrail bayrağını öptürdüler

İsrail askerlerinin uluslararası sularda el koyduğu Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk, 137 aktivist İstanbul’a getirildi.

Aktivistler sağlık kontrolünün ardından bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan bir Türk aktivist, cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin İsveçli iklim aktivistini hedef aldığını söyledi.

GRETA'YA İŞKENCE

Göreve katılanlardan Greta Thunberg, uluslararası sularda gemilere el konulmasının ardından ağır işkencelere maruz kaldı.

BAYRAK TUTMAYA ZORLANDI

İsrail güçlerinin Thunberg'i bayrak tutmaya zorladığı da öne sürüldü.

Baskınlar ve gözaltında yaşadıklarını anlatan aktivistler, Küresel Sumud Filosu'nun yolcularından olan İsveçli iklim eylemcisi Greta Thunberg'in işkenceye maruz kaldığını ifade etti.

GRETA SERT MÜDAHALEYİ DOĞRULADI

Thunberg, filonun amiral gemisi Alma'ya düzenlenen baskın sonrası gözaltına alınıp sınır dışı edildi. 22 yaşındaki aktivist, İsveçli yetkililere, İsrail’de gözaltında sert muameleye maruz kaldığını aktardı.

Guardian gazetesinin haberine göre, İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın Greta Thunberg’e yakın kişilere gönderdiği bir elektronik postada kötü muameleye dair bilgi verildi.

TAHTAKURULARIYLA DOLU HÜCREDE YARI AÇ VE SUSUZ TUTULDU

Hapishanede aktivisti ziyaret eden İsveçli bir yetkili, Thunberg'ın tahtakurularıyla dolu bir hücrede, yetersiz yiyecek ve su ile tutulduğunu aktardı.

DİĞER AKTİVİSLER ANLATTI: SÜRÜKLEYİP, ÇÖP PARÇASI GİBİ DAVRANDILAR

Filonun yolcuları arasında yer alan ve Türkiye'ye getirilen diğer aktivistler de Thunberg'in uğradığı kötü muamelenin tanıkları arasında.

"İSRAİL BAYRAĞINA SARILDI VE SERGİLENDİ"

İtalyan gazeteci Lorenzo Agostino "İki günden fazla süre boyunca temiz su vermediler. Her fırsatı değerlendirip hepimizi aşağıladılar. Greta Thunberg, sadece 22 yaşında cesur bir kadın. Aşağılanarak İsrail bayrağına sarıldı ve bir ödül gibi sergilendi. Gerçekten barbarca bir yerde olduğumu hissettim ve bu barbarlığın bir an önce sona ermesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

"NAZİLER NE YAPTIYSA AYNISINI YAPTILAR"

Gazeteci Ersin Çelik ise "(İsrailliler) Greta'ya çok ağır işkenceler yaptılar gözlerimizin önünde. Greta'ya zulmettiler, küçücük çocuk daha Greta. Onu emekletip İsrail bayrağını öptürdüler. Nazilerin bir zamanlar yaptığının aynısını yaptılar." dedi.

Bir aktivist de Thunberg'in yaşadıklarını şöyle anlattı:

Ona gerçekten çok kötü davrandılar. Sırada ondan üç kişi öndeydim; onu çok sert bir şekilde itip odaya soktular. Sonra İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir geldi ve onunla birlikte odaya girdi. Ona bir çöp parçasıymış gibi davrandılar.

AKIBETİ BELLİ DEĞİL

Thunberg'in sınır dışı edilip edilmediği veya hâlâ İsrail gözetiminde olup olmadığı henüz belli değil.

Thunberg ayrıca, Haziran ayında deniz yoluyla Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan ancak İsrail deniz kuvvetleri tarafından durdurulan Madleen adlı gemide de görev alıyordu.

NELER YAŞANDI?

İsrail ordusu, 1 Ekim'de ablukayı kırmak ve Gazze'ye yönelik insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırmış ve tekneler ile aktivistleri yasa dışı şekilde alıkoymuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırının ardından uluslararası sularda Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin "Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ndeki düzenlemeler", Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve Türk Ceza Kanunu'nun 12. ve 13. maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp gözaltına alınan insani yardım misyonuna bağlı aktivistleri taşıyan uçak, cumartesi öğleden sonra İstanbul Havalimanı'na indi.

İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan kalkan uçak, yerel saatle 15.50'de (12.50 GMT) havalimanına ulaştı.

İnsani yardım filosundan 36'sı Türk, 23'ü Malezya vatandaşı olmak üzere toplam 137 kişi uçakla bölgeye ulaştı.