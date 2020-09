Türk ihracatçısı 2019'da 181 milyar dolar ihracat yaptı

TİM Başkanı İsmail Gülle, 2019 yılında küresel ticaretteki tüm olumsuzluklara rağmen, ihracatçıların, hükümetin destekleri ile rekoru 180.8 milyar dolara taşıdığını belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan, Türkiye'nin İlk bin İhracatçısı Prestij Kitabı'nın tanıtım toplantısı düzenlendi.

İstanbul'da düzenlenen toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve iş adamları katıldı.

Toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti tarihi rekoru kırılarak 2018 yılında ihracatın 168 milyar dolara ulaştığını belirten Gülle, 2019 yılında da küresel ticaretteki tüm olumsuzluklara rağmen, hükümetin destekleri ile rekoru 180.8 milyar dolara taşıyan ihracatçıların Türkiye'ye haklı bir gurur yaşattığını kaydetti.

Hazırlanan kitabın araştırma sonuçlarından bazı bilgiler aktaran Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019'da ilk bin ihracatçı firmamız, 103 milyar dolarla Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 62'sini gerçekleştirdi. 5,8 milyar dolar ihracat gerçekleştiren 144 firmamız da 2019 yılında ilk bin ihracatçı listesine dahil oldu. 856 firmamız ise, listede yerini korumayı başardı. Listeye yeni girenler Türkiye'nin yarattığı fırsatları, listede çok uzun zamandan beri yerini koruyanlar da Türkiye’nin istikrarını göstermektedir.

AR-GE ATIRIMLARI ARTTI

Araştırmamıza katılan firmaların 189'u, 2019 yılında 10 milyar liraya yakın Ar-Ge harcaması gerçekleştirdi. Bu firmalarda Ar-Ge harcamalarının payı ise, 2018 yılında yüzde 1,71 olurken, 2019'da yüzde 2,65'e yükseldi.

Öyle ki yaptığımız analizlerde, Ar-Ge harcamasında her 1 birimlik artışın, ihracatta 0,24 birimlik artış sağladığını tespit ettik. Diğer bir deyişle, Ar-Ge'ye harcanan her 1 dolar, İhracatta 2,15 dolar olarak ülkemize geri dönüyor. Bu durum, sayın cumhurbaşkanımızın da her zaman ifade ettiği gibi, Ar-Ge ve inovasyonun ihracatı ve ihracatta rekabetçiliği artırdığını göstermektedir."

“KADINLAR KARAR ALMA MEKANİZMALARINDA DÜHÜ GÜÇLÜ YER ALMALI”

Gülle, "İstihdam verilerini bizimle paylaşan 355 firmamızın verimliliği incelendiğinde kadın personel istihdam eden firmaların karlılıklarını yüzde 0,63 birim artırdıklarını görüyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, kadın girişimcilerimizin desteklenmesi, doğru yatırım alanlarına yönlendirilmesi, ve kadınlarımızın iş hayatında karar alma mekanizmaları içerisinde daha güçlü bir şekilde yer almalarını önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN İHRACAT ŞAMPİYONLARI

Türkiye'nin ihracat şampiyonu ilk 10 firma Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., 5 milyar 869 milyon dolarlık ihracatla liderliğini korurken, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş., 4 milyar 232 milyon dolarla ikinci, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ise 3 milyar 511 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Bir önceki yıl 9'uncu sırada bulunan Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş., 2 milyar 385 milyon dolarlık ihracatla 4'üncü sıraya yükseldi.

2 milyar 247 milyon dolarla Kibar Dış Ticaret 5'inci, 2 milyar 231 milyon dolarla TGS Dış Ticaret 6'ncı, 2 milyar 210 milyon dolarla Tofaş Türk Otomobil Fabrikası 7'nci sırayı aldı.

Vestel Ticaret A.Ş 2 milyar 194 milyonla 8'inci, Arçelik A.Ş 1 milyar 837 milyonla 9'uncu olurken 1 sıra yükselen Mercedes Benz Türk A.Ş. ise 1 milyar 507 milyonluk ihracatla 10'uncucu sırada yer aldı.