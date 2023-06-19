TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay: Rakamsal teklif oluştuğunda tekrar bir araya geliriz Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Atalay, Asgari Tespit Komisyonu Toplantısından sonra gerçekleştirilen görüşmenin sonunda açıklama yaptı.

AA

Asgari ücrete ara zam için, Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplandı.

Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, sendika başkanlarıyla görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunarak "Asgari ücretin açıklanacağı gün tam olarak netleşmedi. Üzerinde çalışıyoruz." dedi.

İkinci toplantı sonrası açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise, "Rakamsal teklif oluştuğunda tekrar bir araya geliriz." açıklaması yaptı.

"Görüşmeler bu hafta sonuçlandırılacak"

Bugün gerçekleştirilen ilk toplantının ardından TÜRK-İŞ Temsilcisi ve Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, toplantının ardından açıklama yaparak pazarlıkların Türk Lirası üzerinden yapıldığını savunarak, görüşmelerin bu hafta sonuçlandırılacağını ve hükümetin bir rakam telaffuz etmediğini belirtmişti.

Asgari ücret beklentisi ne kadar?

Asgari ücrete enflasyon farkı yansıdığında net 10 bin 208 lira, brüt asgari ücret 12 bin 10 lira, işveren maliyeti 14 bin 111 lira olacak ama bu rakama refah payı eklenerek net 11 bin-12 bin lira bandında bir asgari ücret beklentisi daha ağır basıyor.

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