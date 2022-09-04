Türk Lirasıyla ihracat ağustos ayında yüzde 109 arttı

Türk Lirası ile ihracat yapmak amacı ile başlatılan çalışmalar sonucunda atılan adımlar meyvelerini vermeye başladı.

Dünyada kendi para birimleri ile ticaret yapmak isteyen ülkelerden biri de Türkiye.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türk Lirasıyla ihracat yapılan ülke sayısı 164, ihracat yapan firma sayısı 6 bin 439 oldu.

Türk Lirasıyla ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109 artarak 10 milyar 382 milyon Liraya yükseldi.

Ağustostaki dış ticaret verileri

AA'nın haberine göre, ağustosta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolar olurken yılın 8 ayında 165,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Ağustosta dış ticaret hacmi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 54 milyar dolara yükseldi. Ağustos ayı ithalatı ise 32,6 milyar dolar oldu.

Türk Lirası ile yapılan dış ticaret arttı

Türkiye'nin dış ticaret hacmindeki artışa paralel olarak Türk Lirasıyla dış ticaret de yükseliş eğilimini sürdürdü.

Ağustosta Türk Lirasıyla dış ticaret hacmi 34 milyar 177 milyon lira

Türk Lirasıyla ihracat ağustosta ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109 artarak 10 milyar 382 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde Türk Lirasıyla ithalat 23 milyar 795 milyar lira olurken dış ticaret hacmi ise 34 milyar 177 milyon lira olarak belirlendi.

Ocak-ağustos döneminde Türk Lirasıyla dış ticaret hacmi ise 213 milyar 162 milyon lira

İhracat bu yılın ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75 artarak 69 milyar 11 milyon lira oldu. Bu dönemde Türk Lirasıyla ithalat 144 milyar 151 milyon lira, dış ticaret hacmi ise 213 milyar 162 milyon lira olarak kaydedildi.