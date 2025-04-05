Türk savunma sanayiinden ilk jet motoru ihracatı

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Brezilyalı SIATT ile KTJ-3200 Turbojet Füze Motoru ihracatı ve tedarikine yönelik sözleşme imzalandı.

Böylelikle Türkiye'nin ilk jet motoru ihracatı gerçekleştirildi.

Kale Grubu şirketlerinden Kale Jet Motorları, Brezilya'da gerçekleştirilen LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda önemli bir ihracat başarısına ulaştı.

KTJ-3200 TURBOJET FÜZE MOTORU

KTJ-3200 Turbojet Füze Motoru, 330 milimetre çap, 50 kilogram ağırlığıyla 3200 newtona kadar itki üretebiliyor. KTJ-3200, iki farklı varyantıyla yerli seyir füzeleri SOM ve Atmaca füzelerine güç veriyor.

SERİ ÜRETİMDE

Seri üretime geçen ve teslimatları devam eden KTJ-3200 ile Türk savunma sanayii bünyesindeki milli füzelerin geliştirilmesine yönelik başarılı testler yapılıyor.