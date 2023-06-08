Türk savunma sanayisini yoğun bir gündem bekliyor Savunma sanayinde Türkiye'nin ihtiyacı olan savunma araçları günümüzde milli çabalarla geliştiriliyor, üretiliyor, takdir topluyor ve ihracata konu oluyor. Bu çabaların giderek artması yönünde çalışmalar ise aralıksız sürdürülüyor.

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın izlerini sürdüğü milli teknoloji hamlesi devam ediyor.

Türk savunma sanayisine yön veren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki görev değişimi sonrası da çalışmalar devam edecek.

Savunma Sanayii Başkanlığı sorumluluğunda bu anlamda yılın geri kalanında birçok projede önemli gelişmeler yaşanacak.

"Savunma sanayisi ekosistemini büyütmeyi ve geliştirmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Başkanlık görevini İsmail Demir'den devralan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, ilk mesajında, savunma sanayisi ekosistemini büyütmeyi ve geliştirmeyi kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Görgün, Türk mühendisliğinin ortaya koyduğu, dünyanın en iyisi olan sistemlerle ülke bayrağını farklı coğrafyalarda dalgalandırmaya devam edeceklerini belirtti.

"Savunma sanayisi çok büyük bir aile"

Savunma sanayisinin çok büyük bir aile olduğuna işaret eden Görgün, vakıf şirketleri, KOBİ'ler, akademi, devlet kurumlarının milli teknolojiler yolunda gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Yerlileşme oranı daha da artırılacak

Yeni dönemde güvenlik güçlerinin caydırıcı gücünü artırmak ve sürdürülebilir refah artışı sağlamak üzere savunma sanayisi teknolojisindeki atılımlar sürdürülecek.

Yerli ve milli savunma sanayisi ile yenilikçi ve çığır açan teknolojilere yatırım yapmaya devam edilecek ve yerlileşme oranı daha da artırılacak.

Türk savunma sanayisini yoğun bir gündem bekliyor

Haluk Görgün'ün ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda yılın geri kalanında Türk savunma sanayisini yoğun bir gündem bekliyor.

KAAN

Bu kapsamda, 2023'te hangardan çıkan milli muharip uçak KAAN ilk uçuşuna hazırlanacak.

HÜRJET

İlk uçuşunu bu yıl gerçekleştiren jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET ise 2025'teki ilk teslimatına yönelik hazırlıklar tamamlanacak.

ANKA-3

İnsansız savaş uçağı ANKA-3 ilk uçuşunu bu yıl yapacak.

KIZILELMA

Bayraktar KIZILELMA'nın da mühimmat entegrasyonları gerçekleştirilecek.

TCG ANADOLU

TCG ANADOLU gemisine konuşlandırılacak Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu yapacak.

Savunma sanayinin gündemi

F-16'lara yerli-milli Elektronik Harp Podu ve Elektronik Destek Podu entegre edilecek.

AESA Burun Radarı Bayraktar AKINCI'ya ve F-16'lara entegre edilmeye başlanacak.

Genel maksat helikopteri GÖKBEY'in ilk teslimatları gerçekleştirilecek.

İkmal Muharebe Destek Gemisi DERYA hizmete alınacak.

İ Sınıfı fırkateynlerin ilki TCG İSTANBUL göreve başlayacak.

Yeni tip denizaltıların ilki PİRİ REİS hizmete alınacak.

Uzun menzilli hava savunma ve füze sistemi SİPER hizmete girecek.

BOZDOĞAN görüş içi ve GÖKDOĞAN görüş ötesi füzelerin ilk teslimatı gerçekleştirilecek.

Yerli motorlu VURAN zırhlı araçların ilk teslimatı yapılacak.

Erken ihbar radar sistemi ERALP envantere alınacak.

Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi MERT envantere alınacak.

Türksat 6A Haberleşme Uydusu uzaya gönderilecek.

KARAOK kısa menzilli tanksavar silahı envantere girecek.

TF 2000 hava savunma muhbirine yönelik çalışmalar yapılacak.

GÖKTÜRK-3 SAR yer gözlem uydusu, hibrit yakıtlı uzay roket motoru, Mikro Uydu Fırlatma Sistemi, Turbofan jet savaş uçağı motoru ve yeni nesil KORAL elektronik harp sistemi geliştirilecek.