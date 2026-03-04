Türk Telekom, ULAK Haberleşme ile 5G ve 6G çalışmaları için iş birliğini genişletti

İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde duyurulan ULAK Haberleşme iş birliği kapsamında Türk Telekom, 5G için ihtiyaç duyulan teknolojilerin yaygınlaştırılması ve 6G’ye yönelik Ar-Ge çalışmalarında ULAK Haberleşme ile ortak çalışmalar yürütecek.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin “Türk Telekom olarak, iletişimin her çağında olduğu gibi 5G çağına da öncülük etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin dijital dönüşümünde millî şirketlerle hayata geçirdiğimiz başarılı iş birliklerini her geçen gün artırıyor, yeni nesil teknolojileri ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle ülkemize kazandırıyoruz. 5G’ye geçiş için gün sayarken milli teknoloji ekosistemimizi güçlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mobilde en fazla aktif ULAK baz istasyonuna sahip operatör olarak ULAK Haberleşme ile iş birliğimizi genişletmek için stratejik bir adım attık. 6G Ar-Ge faaliyetlerinde ULAK ile iş birliği yaparak 6G’nin küresel ölçekte öncülüğünü yapmak için çalışacağız.” dedi.

Türkiye’nin 5G’ye geçmesine sayılı günler kala güçlü fiber altyapısı ve mobilde abone başına en yüksek kapasitesi ile Türk Telekom, 5G’nin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin milli iletişim gücü Türk Telekom ve ULAK Haberleşme, 5G’nin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve geleceğin teknolojisi 6G’ye yönelik ortak Ar-Ge çalışmaları yürütülmesi amacıyla iş birliklerini genişletti. İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleştirilen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde; Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin ile ULAK Haberleşme Genel Müdürü Sami Duman’ın imzaladığı iş birliği protokolü; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Ömer Fatih Sayan, Enver İskurt ve Osman Boyraz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

“YENİ NESİL TEKNOLOJİLERİ ÜLKEMİZE KAZANDIRIYORUZ”

Dijitalleşme çağına öncülük ederken milli şirketlerle genişletilen iş birliklerine değinen Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türk Telekom olarak, iletişimin her çağında olduğu gibi 5G çağına da öncülük etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin dijital dönüşümünde milli şirketlerle hayata geçirdiğimiz başarılı iş birliklerini her geçen gün artırıyor, yeni nesil teknolojileri ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle ülkemize kazandırıyoruz. 5G’ye geçiş için gün sayarken milli teknoloji ekosistemimizi güçlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mobilde en fazla aktif ULAK baz istasyonuna sahip operatör olarak ULAK Haberleşme ile iş birliğimizi genişletmek için stratejik bir adım attık” dedi. Ayrıca yenilikçi teknolojiler üretme ve 6G’nin küresel ölçekte öncülüğünü yapma vizyonları ile 6G Ar-Ge çalışmalarını da ULAK ile birlikte yürütecekleri bilgisini veren Şahin, “Dijitalleşme çağında tüm hızımızla çalışıyor, bölgesel gücümüzü artırarak geleceğe hazırlanmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Sami Duman, “Türkiye’nin haberleşme altyapısında yerli ve milli teknolojilerin etkinliğini artırmayı uzun vadeli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Türk Telekom ile sürdürdüğümüz iş birliğini, 5G’nin ülke genelinde daha yaygın ve verimli şekilde hayata geçirilmesi ve 6G alanındaki Ar-Ge çalışmalarını kapsayacak biçimde genişletmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

5G’nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve güçlü bağlantı kapasitesi; sanayiden ulaşıma, sağlıktan savunma teknolojilerine kadar pek çok alanda dönüşümü beraberinde getirecek. Bu dönüşümün yerli ve milli teknolojilerle desteklenmesi, hem ekonomik hem de stratejik açıdan önemli bir kazanım olacaktır.

Türk mühendislerinin geliştirdiği çözümlerin güçlü bir operatör altyapısıyla sahada daha fazla yer bulması, haberleşme ekosistemimizin gelişimine doğrudan katkı sağlayacaktır. 6G’ye yönelik çalışmalarımızı da bugünden planlayarak, geleceğin teknolojilerinde söz sahibi olmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin teknoloji geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke olma vizyonu doğrultusunda paydaşlarımızla birlikte kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.