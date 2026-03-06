Türk ürünleri 'AB Ürünü' statüsüne geçti

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ile yürüttüğü yoğun diplomasiden sonuç aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’de üretilen ve Gümrük Birliği kurallarına uygun sanayi ürünlerinin “AB ürünü” statüsünde değerlendirilebileceğini duyurdu.

Böylece Türkiye’de üretim yapan firmalar, AB kamu alımlarından ve teşvik programlarından faydalanabilecek.

"OLUMLU VE YAPICI BİR KARAR"

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Ticaret Bakanı Ömer Bolat, alınan karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi:

"Türkiye, mevcut Gümrük Birliği kapsamında, AB’nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve bugün taslağı yayımlanan Sanayi Hızlandırma Yasası ve 'AB Ürünü' politikası çerçevesi içinde tanındı.

Bu, her iki tarafın yatırımları ve girişimlerinin devamlılığı ile Avrupa değer zincirlerinin rekabetçiliği açısından olumlu ve yapıcı bir karar olmuştur."

"AB İLE SEKTÖREL ENTEGRASYON DAHA DA DERİNLEŞECEK"

Bakan Bolat, atılan adımın AB ile ticari ilişkiler açısından önemine dikkati çekti ve sektörel entegrasyonun daha da derinleşeceğini belirtti.

“MADE İN EU” (YANİ “AB ÜRÜNÜ”) YAKLAŞIMI

Avrupa Birliği’nin hazırlıklarını sürdürdüğü Sanayi Hızlandırma Yasası ve “Made in EU” yaklaşımı, birlik içinde stratejik sektörlerde üretimi artırmayı hedefliyor ve kamu alımları ile teşvikleri Avrupa menşeli ürünlere yönlendirmeyi amaçlıyor.