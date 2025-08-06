Turkcell’den kritik adım: Ukrayna’daki şirketleri sattı! İşte, satış bedeli

Türkiye merkezli teknolojik iletişim operatör şirketi olan Turkcell, Ukrayna’da faaliyet gösteren ortaklıklarını satmasıyla gündeme geldi.

Şirketin bağlı ortaklıkları arasında yer alan 3 büyük şirket NJJ Holding grubunun bir parçası olan DVL Telecom’a satıldı.

DCL Telecom, Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower’i tüm hak ve borçlarıyla birlikte bünyesine kattı.

538 MİLYON DOLARA SATILDI

Turkcell, Ukrayna’da faaliyet gösteren ortaklıklarının tüm hak ve borçlarıyla birlikte toplamda 538,7 milyon dolara sattığını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada ise, "Kapanış tarihi itibarıyla hazırlanan finansallar çerçevesinde, nakit ve borçlar dahil olmak üzere yapılan uyarlamalar sonucunda nihai satış bedeli 538,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." İfadeleri kullanıldı.