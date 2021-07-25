Türkiye, AB'nin sınırda karbon düzenleme uygulamalarını destekliyor

Türkiye, AB'nin sınırda karbon düzenlemesi ile ilgili olarak imalat sanayi sektörlerinde sera gazı salımının azaltılmasını teşvik edecek.

Dünyada gelişen çevre sorunlarına paralel olarak Türkiye de üzerine düşeni yaparak hem çevreyi korumak hem de diğer ülkelerle iş birliğini bu merkezde yürütmenin yollarını arıyor.

Ticaret Bakanlığı'nca yayınlanan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"na göre; Türkiye, Avrupa Birliğinin (AB) "sınırda karbon düzenlemesi" uygulamasının, AB'ye yönelik ticaret üzerindeki etkilerinin sınırlanmasına yönelik çalışmalar yürütecek.

SINIRDA KARBON DÜZENLEMESİNE HAZIRLIK

Türkiye, "belirlenen sektörlerde ithalat fiyatının, eşyanın karbon içeriği dikkate alınarak belirlenmesi" olan AB'nin sınırda karbon düzenlemesine hazırlıklı olacak. Bu uygulamanın, AB ile ticarette ticari bir engele dönüşmemesi önem taşıyor.

Plana göre, olası bir sınırda karbon düzenlemesinin Gümrük Birliği ile AB'ye sağlanan entegrasyona zarar vermemesini temin etmek amacıyla AB politikalarıyla uyumlu bir şekilde atılabilecek adımların değerlendirilmesine yönelik eylemler ortaya konulacak.

TÜRKİYE-AB TİCARETİ İÇİN GEREKLİ

AB'nin sınırda karbon düzenlemesinin, Türkiye-AB ticareti üzerindeki etkilerinin sınırlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Sınırda karbon düzenlemesine tabi olabilecek öncelikli imalat sanayi sektörlerinde sera gazı salımının azaltılmasını desteklemek amacıyla ülkenin yol haritası veya faaliyetleri belirlenecek.

İlgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla atılması gereken adımları içeren bir yol haritası oluşturulacak ve bunları destekleyecek teşvik mekanizmaları kurulacak.

KARBON FİYATLANDIRMA MEKANİZMASI DEĞERLENDİRİLECEK

Öte yandan, ülkelerin sera gazı salınımlarını azaltmak için kullanılan araçlardan bir tanesi de etkin bir karbon fiyatlandırma mekanizmasının uygulanması olarak görülüyor. Pek çok ülke, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında ulusal karbon fiyatlandırma mekanizmalarını hayata geçiriyor.

Türkiye'de de ulusal bir karbon fiyatlandırma mekanizmasına yönelik değerlendirme çalışmaları yapılacak. Türkiye'nin uygun bir karbon fiyatlandırma mekanizmasına geçişine yönelik çalışmalar kapsamında, AB'nin sınırda karbon düzenlemesi dikkate alınarak karbon fiyatlandırma konusundaki ülkenin pozisyonu belirlenecek.