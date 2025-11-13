Türkiye genelinde ekim ayında 164 bin 306 konut satıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay, yabancılara satış da dahil olmak üzere konut satış verilerini yayımlamaya devam ediyor.

Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında azalarak 164 bin 306 oldu.

Konut satışları Ocak-Ekim 2025 döneminde ise yıllık yüzde 16,2 arttı.

EN FAZLA SATIŞ İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİ

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 26 bin 305 ile İstanbul, 14 bin 681 ile Ankara ve 8 bin 678 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 86 ile Ardahan, 135 ile Bayburt ve 143 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

KONUT SATIŞLARI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE YÜZDE 16,2 ARTTI

Konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 oranında artarak 1 milyon 293 bin 33 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 23 BİN 527 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,5 oranında artarak 23 bin 527 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %14,3 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %64,0 oranında artarak 186 bin 20 oldu.

Ekim ayında 5 bin 919; Ocak-Ekim döneminde ise 44 bin 490 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 140 BİN 779 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 oranında azalarak 140 bin 779 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,7 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 oranında artarak 1 milyon 107 bin 13 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 54 BİN 866 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 oranında azalarak 54 bin 866 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 33,4 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 oranında artarak 397 bin 507 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 109 BİN 440 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 oranında artarak 109 bin 440 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 66,6 oldu. İkinci el konut satışları ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 oranında artarak 895 bin 526 olarak gerçekleşti.