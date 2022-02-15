Türkiye genelinde marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından denetimler hız kazandı.

Türkiye genelinde uygulamaya giren gıda ürünlerinin KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşmesi ile birlikte gözler marketlerdeki etiketlere çevrildi. Uygulamayı denetlemek için yurdun dört bir yanında çalışmalar başlatıldı.

İstanbul, Üsküdar'da Zabıta Ekipleri, denetimler kapsamında marketlerdeki ürünlerde KDV indirimi yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştirdi.

İSTANBUL

Zabıta Amiri Salih Akbulut, temel gıdada KDV'nin düşürülmesi sonrası başta zincir marketler olmak üzere ilçe genelinde denetimler yaptıklarını belirterek, "Usulsüzlük tespit etmemiz durumunda gerekli yaptırımları uygulayacağız. Ayrıca müşteriler usulsüz uygulamaları hem Ticaret Bakanlığı hem de bağlı oldukları il müdürlüklerine bildirebilirler. Ekiplerimiz, 7/24 esaslı olmak üzere denetimlerini artarak sürdürecek." dedi.

VATANDAŞ İNDİRİMLERİNİN FİYATLARA DAHA ÇOK YANSIMASINI BEKLİYOR

Markette alışveriş yapan Sevgi Koçak, denetimlerden memnun olduğunu fakat ücret indirimlerinin hala beklediği standartlara gelmediğini söyledi.

MARKET FİYATLARI GÜNCELLEDİĞİNİ BELİRTİYOR

Denetimin yapıldığı bir marketin müdürü Mehmet Portakal ise "KDV indirim kararı sonrası fiyatlarımızı güncelledik. Etiketlere de gördüğünüz gibi yansıttık. Müşterilerimiz de alınan karardan ötürü memnun." diye konuştu.

Zabıta ekiplerinin denetimlere devam edeceği belirtildi.

ANTALYA

Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki marketlerde denetim yaptı. Zabıta ekipleri, raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giderek ürünlerin etiket fiyatlarıyla kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Denetimlerde, gıda ürünlerine indirim yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanma tarihi gibi konularda kontroller yapıldı. Kontrollerde işletmelerin yeni düzenlemeye uydukları görüldü.

SİVAS

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de zabıta ekipleriyle Emek Mahallesi Buhara Caddesi'nde bazı marketlerde KDV denetimi yaptı.

Market arabasına koyduğu gıdaları kasadan geçiren Bilgin, KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi kararının fiyatlara yansıyıp yansımadığını denetledi.

Bilgin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gıda ürünlerinde KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e düşüren kararı uygulayan esnafa teşekkür ederek, "Enflasyonla mücadele ve halkımızı artan fiyatlara ezdirmeme noktasında hükümetimiz birçok tedbiri hızlıca uygulamaya koyuyor. Bunlardan birisi de KDV uygulaması oldu." dedi.

Bu noktada hükümetin desteğinin devam edeceğini vurgulayan Bilgin, "Hükümetimizin hayat pahalılığıyla mücadele noktasında topladığı vergilerde yüzde 7'lik bir fedakarlık yaparak hayata geçirdiği KDV indirimini uygulayan Sivaslı esnaflarımıza da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KONYA

Konya'da ekipler, temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle başlattığı denetimlere devam ediyor.

Ticaret İl Müdürlüğü, Maliye müfettişleri ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, zincir marketler başta olmak üzere kentteki tüm marketleri kapsayacak şekilde denetim gerçekleştiriyor.

Oluşturulan 4 ayrı ekip, denetim için sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek, şehirdeki marketleri gezmeye başladı.

Ekipler, denetimlerde satılan ürünlerin kasa fişlerini kontrol edip, yüzde 7'lik indirimin uygulanıp uygulanmadığını denetledi, raflardaki ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

Denetimlerde genel olarak KDV indirimlerinin fiyat etiketlerine yansıtıldığı görülürken, indirimi etiketlere yansıtmayan market yöneticilerine akşama kadar düzenlemeleri tamamlamaları için süre verildi.

TUNCELİ

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü ve belediyenin zabıta müdürlüğü personelinden oluşan denetim ekipleri, kentteki gıda tedarikçileri ve marketlerde, söz konusu düzenlemenin ardından fiyatları inceledi.

Gıda ürünlerinde indirim yapılıp yapılmadığını kontrol eden görevliler, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda denetim yaptı.

Kentteki tüm marketleri kapsayacak şekilde denetimlerini sürdüren görevliler, raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giderek ürünlerin etiketleri ile kasadaki fiyatlarını tek tek karşılaştırdı.

ARDAHAN

Ardahan'da söz konusu düzenlemenin ardından Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri, gıda tedarikçileri ve marketlerde denetim başlattı.

KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol eden ekipler, raflardaki ürünlerin fiyatlarını kontrol etti.

AĞRI

Ağrı'da da Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri, sabah saatlerinde marketlere giderek haksız fiyat artışı ve etiket kontrolüne yönelik denetim yaptı.

Ticaret İl Müdür Vekili Şakir Pelit'in de katıldığı denetimlerde ekipler, ürünlerin üzerindeki etiket fiyatı ile kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı.

Ekiplerin, Tunceli, Ardahan ve Ağrı'da KDV indirimine ilişkin düzenleme sonrası başlattığı denetimler sürüyor.

DÜZCE

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat uygulamasının önlenmesi için marketlere ve bakkallara yönelik denetim gerçekleştirdi.

İşletmelerdeki etiketleri kontrol eden ekipler, seçilen ürünlerin kasadan satışını yapıp fişleri inceledi. Reyonda ve kasada KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülüp düşürülmediğini denetleyen ekipler, işletme sahiplerine bilgilendirme yaptı.

Yapılan denetimlerde kurallara uymayan işletmeleri uyaran ekipler, yeni tarifelerin bir an önce raf fiyatlarına yansıtılmasını istedi.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, marketlerde gıda ürünlerinde fiyat denetimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı"nda açıkladığı KDV indirimi uygulamasının ardından, zabıta ekiplerince marketlerde denetim gerçekleştirildi.

İl Ticaret Müdürlüğü ve Başiskele Belediyesi zabıta ekipleri, zincir marketler başta olmak üzere temel gıda maddesi satan işletmeleri denetledi.

KASADA KESİLEN FİŞLER İNCELENDİ

Kasada kesilen fişlerin KDV oranının yüzde 1 kesilip kesilmediğini inceleyen ekipler, raflardaki etiket fiyatlarının kasada aynı olup olmadığını kontrol etti.

Satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihlerine de dikkatle bakan ekipler, eksiklikleri tutanakla kayıt altına aldı.